La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para tratar todos los temas de la actualidad social. Centrada una vez más en el Deluxe de Pepe Navarro, en el que volvió a negar la paternidad de Álex, el hijo de Ivonne Reyes, y de paso dio paso a una inesperada polémica.

Y es que en Telecinco todos están contando la historia para obviar la sentencia de condena al periodista explicada por la propia víctima, Vanessa Martín, en redes sociales (y en un programa de ¿Dónde estás, corazón? que en su momento Navarro denunció). La misma por que Paloma García Pelayo preguntó saliéndose del guión ocasionando la furia de Jorge Javier Vázquez.

Este mismo lunes, concediendo espacio a testimonios que menoscaban en todo momento la reputación de Ivonne Reyes y la versión reconocida en el juicio: que Álex es hijo de Pepe Navarro. Un proceder que llama la atención en cuanto es manifiestamente contrario al seguido con Antonio David, despedido de La Fábrica de la Tele a la vez que nunca condenado.

Esto estableció con gran contraste con el muy promocionado feminismo de ciertos programas de Telecinco que, pese a todo, acostumbran a caer en el maltrato y menosprecio a la mujer: ya sea la denuncia de Carlota Prado, ahora en los tribunales, como también los premiados docudramas de Rocío Carrasco, la nueva heroína de los programas de La Fábrica de la Tele.

El periodista Daniel Carande lo resumió en esRadio citando unas palabras de la joven Julia Janeiro, acosada y cuestionada por el mismo programa que dice defender a las mujeres: "Ella dijo hay feminismo de primero y de tercera", en referencia al programa que se ha refugiado bajo el paraguas de Igualdad y la ministra Irene Montero.

Tal y como recordó Federico Jiménez Losantos, en el caso de Vanessa Martín, a diferencia de Antonio David Flores, la condena "es en firme u no fue recurrida. Tres veces le llamó el juzgado y no fue fue; el Supremo le dio la oportunidad de hacerse la prueba de paternidad y no la hizo. Tuvo todas las posibilidades", dijo, lamentando que el grupo La Fábrica de la Tele haya encontrado en Navarro un nuevo amuleto.

¿Hay alguna razón detrás de la encendida defensa a Pepe Navarro, que llevó a censurar a Paloma García Pelayo, ocultar el maltrato físico a Vanessa Martín, vetar a Kiko Matamoros y vilipendiar de nuevo a una mujer con una sentencia en firme, Ivonne Reyes?

En la crónica rosa se mencionó la posibilidad de que Pepe Navarro volviera a Mediaset. Así se lo preguntó Federico en esRadio: "¿Va a ser ahora el que dé paso a Conchita en el Deluxe?".

"Ahora que Jorge Javier, que ya ni actúa, se aburre y ya es rico, puede dejar el sitio y han pensado en este modelo de conducta para darnos la lección todas las semanas", apuntó Losantos con ironía.

Este trato de favor se manifestó también en Ya son las ocho, el programa de Sonsoles Ónega que comienza justo después de Sálvame y al que llamó por teléfono Pepe Navarro en un sospechoso momento.

Y es que justo cuando se mencionó en la tertulia el caso de Vanessa Martín, Pepe Navarro irrumpió en el programa vía telefónica para desviar el tema hacia Ivonne Reyes. ¿Un intento de que no se hable de la sentencia de maltrato, se hable mucho d eIvonne y no estemos pendientes del tema que no quiere que hablen?, se preguntaron en la crónica rosa de esRadio. La charla de Navarro se prolongó tanto que incluso llegó a retrasar los informativos de Piqueras, algo de lo que dieron cuenta los usuarios de Twitter la noche del lunes.

La subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, mencionó también un hecho inquietante que podría dar fe del poder que todavía tiene Pepe Navarro en ciertos círculos y el predicamento que podría tener en los medios, pese a estar ausente desde hace años y, de hecho, haber acabado en malos términos tanto con Antena 3 como con Telecinco. Y es que hace un tiempo Ivonne Reyes fue la que acudió al Deluxe, "pero a ella la pusieron a la una de la mañana, y nunca entraba. Estuvo como tres semanas yendo esperando en la sala VIP y nunca entraba".