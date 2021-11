Pepe Navarro se hace con todo Telecinco y somete hasta a la feminista Carlota Corredera

Pepe Navarro se ha convertido en el protagonista absoluto del contenido de Telecinco desde su entrevista el pasado sábado en el Deluxe en la que aseguró no ser el padre de Alejandro, el único hijo de Ivonne Reyes. Su intención es acabar de una vez con las mentiras que, según él, la modelo lleva contando 20 años con respecto a su paternidad. Para ello cuenta con el apoyo de Telecinco, que lleva días dándole voz en todos sus programas e incluso censurando las preguntas sobre su sentencia por maltrato a Vanessa Martín, una de sus exparejas.

Este martes Pepe Navarro entró en directo tanto en El programa de Ana Rosa como en Sálvame. Al mando del espacio de La Fábrica de la tele se encontraba Carlota Corredera, feminista convencida que recibió recientemente un premio del Ministerio de Igualdad por su lucha contra el machismo. Llamó la atención que el mismo programa que despidió a Antonio David Flores y le acusó de maltratador sin pruebas entrevistara en directo a un hombre que sí está condenado por agresión y amenazas. Todo, bajo la batuta de Corredera, que en esta ocasión no utilizó su habitual tono autoritario.

El presentador contó con más de 20 minutos de programa en los que volvió a repetir su discurso contra la venezolana. No hubo interrupciones ni censura, ni siquiera cuando Navarro espetó que Alejandro lleva encima "una mochila de mierda intoxicada" por su madre. El entrevistado se limitó a contestar a las preguntas cómodas de la presentadora y los colaboradores y desveló, además, que La Fábrica de la tele tenía intención de preparar con él un documental cuando se conoció que quería hacerse las pruebas de paternidad y se enteró de que no es el padre de Alejandro. "Hace un año de eso y a lo mejor Ana Rosa no lo ha querido sacar, no sé quién no lo ha querido sacar... Con vosotros estábamos hablando de hacer un documental que aún no ha salido por la razón que sea", dijo, ante la sorpresa de Carlota. "Con nosotros, ¿con quién? ¿Con La Fábrica de la tele?", preguntó ella.

Sin referirse a sí misma, Corredera aseguró que "hay gente que piensa que podría haberse hecho la prueba de paternidad en el momento en que se le requirió". Navarro echó balones fuera diciendo que "no me la hice y ya está", reconoció que se equivocó en su día y también tiró por tierra la sentencia que le adjudicó la paternidad. "No es cuestión de leyes. Aquí hay un ser humano que es el hijo de una señora y un señor que ella sabrá quién es. Olvidemos el juzgado. Hay una cuestión humana. Alejandro, vamos a sentarnos", dijo. "La culpa la tiene la madre", añadió.

El momento más escandaloso llegó cuando Lydia Lozano acusó a Ivonne Reyes de haber estado con varios hombres conocidos y aseguró que cualquiera de ellos podría ser el padre. Ante el silencio cómplice de Carlota, Navarro aseguró que "no me gustaría entrar en este juego de nombres". "Ya salió publicada la lista y en el juicio salieron los nombres", insistió Lydia. La presentadora se limitó a despedir al entrevistado y a confirmar que seguirán los pasos de Ivonne y su hijo, eso sí, sin ningún reproche a Navarro.