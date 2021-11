El lunes se volvió a abordar en Sálvame el polémico Deluxe de Pepe Navarro, en el que aseguró por activa y por pasiva no ser el padre de Álex, el hijo de Ivonne Reyes, pese a las resoluciones judiciales que así lo indican.

El programa conducido por Jorge Javier Vázquez, que la noche del sábado censuró a Paloma García Pelayo por una pregunta inconveniente, abundó en declaraciones que apoyan la versión de Pepe Navarro -que incluso se habría permitido vetar a colaboradores como Kiko Matamoros- y menosprecian la de la venezolana.

José María Guzmán, "Chema", exnovio de Ivonne Reyes, irrumpió en la polémica y aseguró que la venezolana es "una mujer que no está bien". Para el piloto de Spanair, que mantuvo una relación con ella a finales de los noventa, "las cosas no son como ella lo está pintando".

"Yo sé que no soy el padre y tengo claro que Pepe Navarro tampoco lo es. Era imposible", dijo muy tajante en el programa, explicando que ya entonces notó que la venezolana estaba obsesionada con el periodista -no por conversaciones con él sino con otras personas- y que cree firmemente que en esa época con él, ella y Pepe ya "ni se veían".

El piloto dice que él era quien estaba con ella durante el embarazo y que hay cosas que no le encajan, porque en esa época Ivonne le hizo pensar que Álex era suyo. "Es una mujer que no se ha portado bien. Nunca he querido hablar y no he hecho nada nunca.

Para la nueva fuente de información del programa, "al final quien está pagando todo es su hijo, que yo durante años no sabía si era mío. El niño no tiene que pensar que su padre es Pepe porque no es así", explicó.