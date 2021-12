La tradicional subasta de los capones de Cascajares es el pistoletazo de salida hacia la Navidad. Una cita que cada año reúne a un gran numero de personalidades de diferentes ámbitos, tanto el cultural como el financiero, también social, y demás. Este año, unas 350 personas se reunieron de nuevo en el Hotel Palace de Madrid. La puja estuvo de nuevo dirigida por Flavia Hohenlohe, directora de la sala de subastas Sotheby’s. Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, director, y su primo Josemi Rodríguez-Siero, patrono de la fundación Cascajares, como es habitual, fueron los encargados de recibir a los invitados.

En esta ocasión la princesa Beatriz de Orleans y Simoneta Gómez-Acebo, que declinó hacer declaraciones a la prensa, estuvieron presentes. El diseñador Miguel Marinero llegó acompañado de Inés, su esposa, y la hija de ambos. La actriz Yolanda Font, que en unos meses dará a luz a una niña fruto de la relación que mantiene con el político socialista Antonio Miguel Carmona, que recientemente ha sido nombrado vicepresidente de Iberdrola España, acudió con su madre.

Este año, Agatha Ruíz de la Prada y Boris Izaguirre fueron los encargados de animar la puja, que fue todo un éxito, y cuya recaudación ascendió a 75.085 euros, que irán a parar a la Fundación Nuevo Futuro. Ese dinero se destinará a fomentar la autonomía y la inclusión social de los jóvenes con capacidades diferentes, que saldrán próximamente de los hogares tutelados de Nuevo Futuro tras cumplir la mayoría de edad.

En esta vigésima segunda edición se subastaron 9 capones vivos y 3 pavos, por los que se pudo recaudar 44.200 euros. Aparte hubo un sorteo con otros productos de Cascajares, y donaron una cantidad de 12.385 euros. Parte de los donativos de la fila cero y demás entidades. Un éxito en toda regla.

Con Alfonso Jiménez Rodríguez- Vila ,director, y Josemi Rodríguez-Siero, patrono de la fundación

Tanto Agatha como Boris se mostraron muy contentos porque nunca se había llegado a esa cifra tan alta. "Estoy feliz por la recaudación, aparte de lo bien que lo he pasado. La Navidad la paso en Madrid con mi familia, es lo que más me apetece, porque durante el año no paro de viajar. Ahora estoy preocupada por mi hija Cósima que está en Londres estudiando y con todo lo que está pasando con la Covid, espero que no haya problema y pueda venir a pasar las fiestas". Por su parte Boris, las pasará con su marido y amigos.