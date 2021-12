Santiago Pedraz añade una foto con Esther Doña a su tradicional álbum de 'Vanity Fair'

No hay fiesta ni photocall de Vanity Fair sin Santiago Pedraz y señora y el pasado martes, por fin, el juez acudió acompañado de su flamante novia Esther Doña. La feliz pareja posó para los fotógrafos en la alfombra roja instalada en el Teatro Real con motivo de la gala ‘Personaje del año’ organizada por la revista, uno de los eventos favoritos del magistrado de la Audiencia Nacional y al que acude siempre con sus parejas. Por allí también desfilaron en su día la abogada Sylvia Córdoba y su exmujer, la escritora Paula Arenas.

Este año, el premio fue concedido a Raphael, uno de los artistas más importantes de nuestro país. "Estamos muy contentos de estar aquí, porque... ¿Quién no es fan de Raphael? ¿Quién no ha cantado sus canciones? Yo me identifico con varias, pero ahora no podría decirte ninguna en especifico, porque hay muchísimas", contó la modelo a la prensa.

Pedraz, con Sylvia Córdoba (derecha) y Paula Arenas (izquierda)

Los novios estaban radiantes y felices en su primera alfombra roja juntos. Esther habló de su relación de forma completamente natural. "Es verdad que nosotros, desde que estamos juntos, no nos hemos separado. Hemos ido a varios eventos... Pero sí, puede ser que esta sea la primera vez que estamos juntos en un evento de esta categoría, en un photocall así", confesó la viuda del marqués de Griñón, fallecido hace poco más de un año.

Quien no estuvo tan hablado fue el juez Pedraz, que prefirió sonreír y posar a hablar con los compañeros de prensa, dejándole todo el protagonismo a su novia. La pareja aún no ha decidido cómo ni dónde pasará las Navidades, aunque desde luego, lo harán juntos. "Estamos muy bien, en un momento muy bonito y ya tenemos ganas de disfrutar las Navidades".