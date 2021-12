El programa Todo es mentira de Cuatro emitido este miércoles estuvo centrado en el misterioso caso del fallecimiento de Mario Biondo. El espacio contó con el testimonio de Santina DÁlessandro, madre del cámara italiano, que desde hace ocho años se niega a creer que su hijo se suicidara y lucha para saber quiénes son los responsables de su muerte.

Santina mantiene que alguien del entorno de su hijo es el responsable de su muerte, algo que difiere con la versión oficial, según la cual se suicidó. Durante la entrevista, la italiana se mostró muy crítica con Raquel Sánchez Silva, a la que acusa de no querer saber la verdad y de "inventarse historias" para que el caso se cerrase en el menor tiempo posible.

Según la entrevistada, la comunicadora "se inventó" que en una ocasión la hermana de Mario le había confesado que de pequeños jugaban a asfixiarse: "No es cierto. Mi hijo está muerto y no ha podido defenderse de estas acusaciones que se han publicado en la prensa. Raquel dio una rueda de prensa en el bufete de su abogado y le dijo a los periodistas lo que pasó aquella noche, mintiendo, porque la cronología que se ha publicado en España sobre la muerte son mentiras que luego se han cotejado".

La progenitora también dejó claro que ni ella ni el resto de la familia del cámara habían acusado nunca a Raquel de pagar a nadie asesinara a Mario, pero sí de no poner de su parte durante la investigación: "Si tienes la conciencia tranquila y no tienes nada que ocultar, ¿por qué te has alejado de la familia", preguntó. Además, afeó que la presentadora "sustituyese" a su hijo por otro hombre en cuestión de meses.

Sin señalar a nadie directamente, Santina insistió en que está convencida de que su hijo fue asesinado y que su muerte no ha tenido nada que ver son un suicidio: "Si el trabajo se hubiera hecho bien en España, los asesinos de mi hijo estarían en la cárcel y no estaríamos aclarando que no fue un juego erótico. A mi hijo lo han matado y tenemos las pruebas".