Vuelven las grandes fiestas: desde Victoria Federica a Nieves Álvarez pasando por Paula Echevarría

El teatro Real de Madrid fue el lugar elegido por la firma Möet & Chandon para celebrar una cena de gala. El escenario se convirtió en un comedor espectacular con una impecable decoración floral y de luces, y en el centro una gran pirámide de copas de champan. Berta de Pablos- Barbier, presidenta de la marca, no pudo estar presente, pero sí lo hizo a través de una pantalla , donde quiso compartir con los allí presentes, los 170 años del este champan.

Carlos Pérez Gimeno y Paula Echevarría

La presentación corrió a cargo de Jon Kortajarena, imagen de la firma en su momento. La convocatoria fue un autentico éxito, y se pudo ver por primera vez a Victoria Federica, posar con su novio Jorge Bárcenas. Santiago Pedráz y Esther Doña, posaron en el photocall de la mano, y felices. " Vamos a pasar las navidades en Málaga con mi familia", así lo afirmó la propia Esther, el magistrado comentó que le daba igual lo que puedan decir de él por acudir a actos sociales. " Yo voy a seguir con mi vida cotidiana, y sí me sacan fotos cuando estoy con Esther, me parece muy bien".

Nieves Álvarez, sin lugar a dudas, fue la más espectacular, llegó sola, y su traje fue el más comentado, negro de vuelo y cola, con una gran abertura que dejaba ver esas piernas interminables, de una diseñadora de Los Ángeles, Galia Lahav, que, según la modelo, está arrasando.

"La Navidad , las pasaré en familia, y el 31, doy las campadas en Canarias". Paula Echevarría feliz con su niño. " Tengo que agradecer a este año, mucho por tener a Miki, ha sido muy especial para mí. La verdad es que, aunque haya hecho un sabático, para estar con el bebé, no he parado de trabajar, lo que no he hecho es nada de interpretación, igual que cuando tuve a Daniela. La Navidad en familia y tranquilos, que es lo que nos gusta".

Carlos Pérez Gimeno y Carmen Valiño

Otra pareja que también asistió fue Francisco Rivera y Lourdes Montes. "Las fiestas las pasaremos en familia, con los niños, que es la época mágica para ellos. Al 2022, le pedimos el poder dejar la mascarilla, y que se vacune todo el mundo, que vuelva todo a la normalidad, que haya Semana Santa, El Rocío, trabajo y salud para todos". Ana Boyer, sin Verdasco, por tener que estar en un torneo de tenis. " Al año próximo le pido salud sobre todo, la Navidad seguramente fuera de España, pero dependerá de como está el tema Covid". Al preguntarle como está su hermano Julio José después de su reciente separación de una manera escueta, dijo que estaba bien sin entrar en detalles.

Carlos Pérez Gimeno

La actriz María Pedraza, llegó sola, sin su novio el también actor Alex González, la pareja lo hizo por separado. Acaba de terminar de rodar una película que según contó es muy dura, pero que lo ha disfrutado mucho." La Navidad no se como lo voy a pasar porque nunca planeo nada, solo creo en la magia y ver que me depara, pero me figuro que lo pasaré con Alex y con mi familia. Por su parte el actor brindó por poder estar todos juntos y deseando volver a la normalidad".

Arancha del Sol recién llegada de Méjico." Todavía tengo algo de Yet Lack, este año tenemos muchas cosas que celebrar, cumplimos 20 años de matrimonio, Juan mi marido 30 años de alternativa, acaba de cumplir 50 años, que es una fecha importante. Y la Navidad en familia, como debe ser. Y al próximo año le pido terminar de una vez con esta epidemia, y que den con la clave para que deje de mutar el dichoso bicho".

Eugenia Ortiz, llegó con su hermana Claudia, que según comentó todavía está disfrutando de la resaca de su reciente boda. " Estoy muy feliz, y nos juntaremos toda la familia para pasar la Navidad". Por su parte Eugenia contó que lo pasaran en Jerez el fin de año en casa de su padre". Rossy de Palma como tantos, lo primero que pide es salud, y con grandes proyectos, que no quiso desvelar." Estas fechas tranquila, porque no soy muy navideña".