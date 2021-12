Se recrudece la guerra entre Rocío Flores y Rosa Benito: "Te has equivocado"

La relación entre Rosa Benito y Rocío Flores no atraviesa su mejor momento. Hace unos días la exmujer de Amador Mohedano criticó duramente a la hija de Rocío Carrasco por no haberla defendido en el rifirrafe que mantuvo con Alessandro Lequio. Rosa se disgustó con su sobrina-nieta por recordar el episodio en el que quemó las alianzas de su boda con Amador Mohedano tras su divorcio: "Yo he hecho muchas cosas en mi pasado porque tenía mucho dolor, quizá como tu madre en muchos momentos de su vida", dijo muy dolida a Rocío Flores.

Unas declaraciones que no han gustado nada a la colaboradora de El programa de Ana Rosa, que este viernes regresó al espacio y contestó a su "tita": "Lo primero: me gustaría aclararte que yo nunca me he reído de ti, ni de nadie de mi familia. Tampoco he hablado mal de ti ni de mi familia", explicó.

Según afirmó la hija de Rocío Carrasco, cuando habló con Lequio sobre la quema de alianzas, solamente estaba realizando su trabajo: "Simplemente hice una pregunta porque no conocía la historia, lo hice con el mayor respeto posible, creo que malinterpretaste lo que yo dije".

"Formo parte de tu familia, me gustaría que si lo consideras oportuno y decides reflexionar pues aquí estoy para cuando quieras", continuó Rocío que, además, confesó lo dolida que se sentía por las palabras que dijo sobre su el dolor de su madre: "Lo que dijo de mi padre me dolió mucho, me dolió porque no pregunté con mala intención. Hice una simple pregunta y me dolió que utilizara esas palabras contra mí, creo que te has equivocado de todas, todas...".

A pesar del malentendido, aclaró sobre Rosa Benito: "La considero parte de mi familia, es mi tía, no lo he pasado bien durante estos días… No la he llamado porque si la hubiese llamado, con lo mal que lo tomé no hubiésemos arreglado nada. Ella tampoco ha tenido la lucidez de llamarme, ni siquiera de decirme nada". Y concluyó con un mensaje directo hacia su tía: "Te lo digo con todo el cariño del mundo, eres mi tía y si quieres llamarme pues aquí estoy".