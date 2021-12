María Adánez en el mejor papel de su vida, madre y esposa

María Adánez | Cordon Press

Tiene la madrileña María Adánez un currículo magnífico como actriz, tanto en el teatro, el cine o la televisión, aunque ha sido este último medio, por supuesto, el que mayor popularidad le ha proporcionado. Tantos papeles importantes, divertidos unos, dramáticos otros, no los cambiaría por el más importante en estos momentos: haber sido madre y ahora esposa feliz desde su reciente boda el pasado 20 de noviembre.

Las actrices, cuando están en la cúspide de su profesión, a veces declaran que acceder a la maternidad podría alterar su carrera. Razones que compartan o no nuestros lectores es la que mantienen muchas de las artistas que uno ha entrevistado a lo largo del tiempo. Llega un momento, la edad, en la que ellas se plantean si quieren o no tener un hijo, porque de otro modo, "se les pasará el arroz", como también suele decirse si no están casadas o no tienen pareja. Toda esta introducción nos sirve para la historia de María Adánez: se planteó el pasado año ser mamá. Y después, ya siéndolo, dio el paso definitivo para pasar por el juzgado y casarse. No se ha arrepentido de ambas decisiones. Se lee en su bonito rostro, tan dulce siempre. Lo que ella ha divulgado en imágenes en su cuenta de Instagram.

El pasado sentimental de María Adánez fue algo movido. Descartado en este artículo amores pasajeros de sus años juveniles sabemos que en 2003, con veintisiete años, se emparejó con Alberto Caballero, guionista y director de la serie Aquí no hay quien viva, donde incorporó el personaje de Lucía Álvarez. Entre ensayo y grabación se enamoraron. Su convivencia duró sólo dos años; rompieron de manera amistosa desde luego y continuaron trabajando juntos. Pasaron unos años. María no volvió a enamorarse de verdad hasta 2010 cuando llegó a su vida un abogado británico, de nombre David Murphy, con quien celebró una boda civil en la isla de Menorca. Tres años les duró la unión. En adelante no le conocimos a esta estupenda actriz otras relaciones hasta 2016 cuando conoció a un neurólogo alicantino, Ignacio Hernández Medrano. Un flechazo en toda regla. Cinco años después fueron padres de Claudio, que vino al mundo en mayo de este 2021 mediante cesárea. Desde ese instante, la vida cambió positivamente para María Adánez, sin importarle abandonar otros proyectos artísticos que le ofrecían.

"¿Y si nos casamos?", se dijeron María e Ignacio. Desconocemos quién fue el que pronunció esa interrogante. Mas lo cierto es que, como queda dicho, el 20 de noviembre último se dieron el sí ante un juez. En ceremonia íntima, con los testigos y amigos justos. Inmediatamente, María Adánez dio cumplida noticia en las redes sociales, recibiendo infinidad de felicitaciones de sus colegas sobre todo y asimismo admiradores.

Define María a su marido como un hombre inteligente, divertido, y emprendedor. Además de su condición de médico, tiene conocimientos tecnológicos que emplea en algunos proyectos. Parece haber nacido el uno para la otra. Por fin, María ha encontrado la estabilidad emocional, que buscaba, después de interpretar tantos papeles de mujeres enamoradas.

No se le conocen etapas importantes de paro artístico, pues ha venido siendo muy solicitada desde sus comienzos artísticos. Fue cuando contaba sólo seis años. Hasta los siete, en esos doce meses, cuenta que trabajó ¡en ocho películas! A tan temprana edad ya se consideraba una actriz en ciernes; acaso porque veía a su madre irse todos los días a trabajar como maquilladora: Pepa Almenara, muy apreciada en el mundillo artístico, casada en segundas nupcias con el estupendo actor Santiago Ramos. Y ya convertida en profesional, María Adánez tuvo la fortuna de intervenir en series televisivas de gran éxito, como Pepa y Pepe, Farmacia de guardia en el personaje de María; Aquí no hay quien viva, en el de Lucía, como ya mencionamos; en su secuela de La que se avecina, siendo Rebeca Ortiz; en Amar es para siempre, ya a partir de 2017… Brillante biografía con destacados títulos teatrales y cinematográficos; de estos últimos, un filme norteamericano que se exhibió en trece países, Mi vida en ruinas.

De María Adánez, a sus cuarenta y cinco años cumplidos, pueden esperarse muchos más éxitos. Ha cambiado últimamente de "look", que se dice entre sus colegas. Aunque las mujeres siempre suelen experimentar a menudo transformaciones en su físico. En eso, a los hombres nos ganan siempre. Afortunadamente, desde luego.