Antonio David Flores tritura por fin a Carlota Corredera y su "feminismo selectivo"

Debido al silencio mediático en torno al tema y la evidente censura impuesta por La Fábrica de la Tele, Antonio David Flores inauguró su canal de Youtube para poder expresar su versión de los acontecimientos derivados de la entronización de Rocío Carrasco en los programas de Telecinco.

Antonio David, despedido de Sálvame y con una sentencia a su favor en las manos, ha decidido por fin arremeter contra Carlota Corredera y su "feminismo selectivo". La presentadora fue la responsable de conducir el docudrama de Rocío Carrasco y, convertida en amiguísima personal de ella Fidel Albiac, no duda en silenciar cualquier opinión contraria a la expuesta en los programas de la productora a la que pone cara.

En un vídeo de Youtube, Antonio David aprovecha los recientes premios logrados por Carlota Corredera y la productora de círculos cercanos al ministerio de Igualdad, el mismo que ayudó a lanzar el docudrama con la mismísima Irene Montero avalando el producto. Pero el vídeo en realidad está dedicado a Vanessa Martín, víctima de Pepe Navarro al que venció en los tribunales tras una denuncia por malos tratos que desde el Deluxe se esforzaron todos en ocultar.

El vídeo de Antonio David incluye un montaje de varios momentos de Corredera que refutarían esa tesis del "feminismo selectivo" del titular. Se trata de fragmentos en los que la presentadora habla sobre violencia de género y feminismo pero se olvida de aplicarlo personajes como Juls Janeiro, Carlota Prado o, de nuevo,el reciente suceso con Paloma García Pelayo y el nuevo ídolo de la productora, el periodista condenado por maltrato Pepe Navarro que ahora podría ser uno de los nuevos rostros de la productora.

Las críticas del exguardia civil se refieren la llamada de Pepe Navarro a Sálvame, una entrevista que se extendió durante veinte minutos y la que la presentadora "nunca hace referencia a la sentencia donde le condenan".

"Esa defensa a ultranza, o la has olvidado o igual no entraba dentro del guión y no había que hacer esa pregunta a Pepe. O quizá hay otros motivos que ya todos conocemos". A Antonio David se le presentan dos cuestiones para Carlota Corredera: "¿Conocías el día anterior que pepe iba a entrar por teléfono en Sálvame? Supongo que pasarías mala noche pensando cómo ibas a afrontar la entrevista". Y, en segundo lugar, si sabiendo que tiene esa condena, "si ni siquiera habrías hablado con él y hubiese sido otro quien hubiese atendido esas declaraciones".

"Ya llevabais meses con Pepe Navarro para hacer un documental", dice Antonio David sobre los planes de la productora La Fábrica de la Tele. "¿No llegasteis a un acuerdo por el tema económico?", se preguntó, tachando de "desvío de atención" para "engañar al público" todo lo sucedido estos días con Pepe Navarro, con quien Ana Rosa Quintana no quiso hacer un documental pero La Fábrica de la Tele, sí. "Vanessa Martín no os genera dinero, Pepe Navarro sí. Ese es su feminismo selectivo".

Antonio David Flores, por último, también critica en el video las maneras "despóticas" de Corredera, y en cómo ha quitado voz a tertulianos como Jesús Manuel, que tiene dos carreras, "periodismo y derecho", y que "osó" llevar la contraria el discurso de la gran defensora de Rocío Carrasco. El resultado, dice, es claro: "Le costó su puesto de trabajo".