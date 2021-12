Tal y como ha publicado ¡Hola! en exclusiva, Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan su tercer hijo en común y será en julio de 2022 cuando den la bienvenida al nuevo e inesperado miembro de la familia. Un embarazo inesperado para la pareja, que se confiesa feliz y súper ilusionada ante esta sorprendente alegría. Y ahora Belén Esteban, cuya relación con la pareja ha sido complicada, ha reaccionado al respecto.

Ahora a Belén Esteban, ex del torero y madre de su hija mayor, Andrea, sorprendida por nuestra presencia a las puertas de su casa - "tendríais que estar en Ambiciones", ha comentado - le ha tocado reaccionar al embarazo de María José y Jesulín.

Con la mejor de sus sonrisas y dejando claro que no tiene nada que decir al respecto, la colaboradora de Sálvame ha querido felicitar públicamente al de Ubrique, con quien no tiene ningún tipo de relación: "Enhorabuena a la familia lo primero. Yo no tengo nada que decir, cariño. Yo lo único que tengo que decir es enhorabuena y ya está".

"Yo doy la enhorabuena porque en una familia cuando viene un bebé es una alegría y no voy a decir nada más", ha añadido, sin querer desvelar si ya conocía la noticia o se ha enterado por la revista Hola ni cómo se ha tomado su hija Andrea la noticia de que pronto tendrá un nuevo hermanito. "No voy a decir nada de ese tema, como comprenderás, así que es una tontería que estéis aquí todo el día", ha afirmado tajante, ya que la joven, de 22 años, lleva una vida anónima alejada del foco mediático.

¿Será Belén la próxima en dar una sorpresa y anunciar que sigue los pasos de Jesulín y María José ampliando la familia con su marido, Miguel Marcos, como ha confesado en más de una ocasión que le encantaría? La 'Princesa del pueblo' lo tiene claro: "Yo estoy muy bien".