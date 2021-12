María José Campanario intervino en Ya son las ocho para hablar de la gran noticia que centrará el mundo del corazón en los próximos meses: ella y Jesulín de Ubrique serán padres de nuevo. Un embarazo que ha sido sorprendente incluso para ella, que aunque "tenía alguna idea en la cabeza, no sabía a ciencia cierta que estaba embarazada. Me he enterado hace relativamente poco".

Agradecidos por todo el cariño recibido -incluso Belén Esteban se ha mordido la lengua en un día tan señalado- María José Campanario ha pedido en el programa de Sonsoles Ónega, eso sí, "un poco de paz para estar lo más tranquilos posibles. Queremos que venga bien".

La mujer de Jesulín bromeó sobre cómo se repartirán las tareas en casa. "Él nunca cambiará pañales, claro que no. Es experto en doblarlos. Te digo que lo bañará y me ayudará muchísimo, pero cambiar un pañal, no. Por las noches ya le he dicho que lo voy a despertar a él. Aquí, paridad". Eso sí, prometió que dará el pecho a su hijo, como lo hizo también con los anteriores.

Campanario comprende el interés tras la noticia, y reconoció tener "el teléfono absolutamente petado… estoy desbordada". "Me pilla en un momento en el que mi marido no está viajando constantemente para torear y estaré bastante más acompañada con él. Con la perspectiva de la edad, porque fui mamá muy joven, estoy segura de que lo voy a vivir de una manera diferente".

Pero a la vez habló con sinceridad de la situación, asegurando abiertamente que quiere que sea niño porque "ya tengo dos niñas y me gustaría dos niños. Todavía no sabemos lo que es". Campanario aseguró que el sexo del bebé le da igual y lo único que la pareja desea es "que venga bien". No le pondrán Jesulín o María José porque no le gusta que los hijos se llamen como los padres.

Preguntada por Andrea Janeiro y su opinión al respecto, la hija de su marido con Belén Esteban, quiso mostrarse discreta, pero a su vez reivindicó a Andreíta como "su hija". "Mi hija no quiere ser un personaje público y no queremos hablar de ella. Estamos todos muy contentos. Es lo único que te puedo decir", fueron sus palabras.

Campanario también contó que los pacientes de fibromialgia como ella se sienten mejor los primeros meses de embarazo, cosa que esta experimentando ahora.