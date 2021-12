Así fue la conversación de Rosa Benito con Rocío Flores tras su enfrentamiento

El enfrentamiento entre Rosa Benito y Rocío Flores parece que ha llegado a su fin. Aunque la hija de Rocío Carrasco aseguró que no "levantaría el teléfono" para hablar con su tía al estar "demasiado dolida" con ella, finalmente ambas han mantenido una conversación en la que han acercado posturas.

Tal y como confesó la ex de Amador Mohedano durante su colaboración en Ya son las ocho, "la llamada de la paz" se produjo el pasado martes: "Estuvimos hablando y tuvimos una conversación muy cordial y sincera. No nos reprochamos nada, nos quedamos con lo bueno", explicó a Sonsoles Ónega.

Rosa Benito no pudo evitar emocionarse y con lágrimas en los ojos recordó a su cuñada Rocío Jurado, por la que sigue sintiendo devoción: "Todo lo que venga de ello es maravilloso. Siempre llevo esta foto de Rocío Flores que me dio su abuela. Para mí es una persona muy especial. No dijimos tú has dicho o yo he dicho. Nos quedamos con lo bueno", afirmó en el espacio de Telecinco donde colabora regularmente, mostrando la fotografía que guarda en su cartera.

Comprende que la joven "está en un momento muy difícil" después de la repercusión que tuvo la emisión del documental de su madre donde habló abiertamente sobre los problemas familiares: "Rocío lleva mucho dentro de ella y también hay que entenderla. Cuando estás mal, te pones una coraza para no mostrar los sentimientos".

La colaboradora aseguró que no se pidieron perdón, prefirió decirle "te quiero": "No tengo que pedirle disculpas ni ella a mi tampoco. Me gustó, fue un momento de paz y de cariño", aclaró Rosa Benito. Rocío Flores envió mensajes de amor y besos para Rosario Mohedano y sus hermanos y quedaron en verse todos en Madrid en una reunión familiar: "La tele a veces te lleva a un punto que no quieres. Me han dado muchos disgustos estos brotes míos y los sigo teniendo", dijo, excusando su actitud y la de su sobrina.