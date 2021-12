Bertín Osborne: "No sé por qué Juan Carlos tiene que vivir en el extranjero pero hay etarras en el Gobierno"

La fundación que el artista Bertín Osborne ostenta la vicepresidencia ha celebrado el primer torneo de pádel benéfico con el fin de prestar ayuda y formación a familias que tengan algún miembro con discapacidad. El lugar elegido, el Club Mad4 Pádel de Pozuelo de Alarcón en Madrid. También hubo una rifa de productos exclusivos donados por patrocinadores, y una cena benéfica en el restaurante Volea, dentro del complejo deportivo. El 100% de lo recaudado irá íntegramente destinado al nuevo servicio integral de acompañamiento y atención a las familias de personas con discapacidad. Todo esto es posible gracias a la colaboración de distintas empresas que han contribuido de manera altruista, que ayudaron a lograr que se hiciera entrega de un cheque por valor de 21.000 euros.

El propio Bertín Osborne contó la labor que están haciendo y las ayudas que están recibiendo. "Es la primera vez que ha organizado este torneo benéfico, y este dinero nos ha venido muy bien porque tenemos espónsores, una gente maravillosa que nos ayuda, y están muy identificados con lo que hacemos. Afortunadamente, Fabiola es como es, y hacemos auditorias todos los años. Hay que tener en cuenta que estamos ayudando a más de 2.000 familias, y eso requiere un gran trabajo. Yo vengo todas las semanas a Madrid para ver a los niños". Así lo explicó.

El cantante está feliz por volver a ser abuelo, una reciente noticia le ha hecho muchísima ilusión. "Estoy encantado por Claudia y por José. Mi hija es una madraza, es una persona maravillosa, este nieto hace el número 7. Este año pasamos la Nochebuena todos juntos en Jerez. La cocina se me da bien, a pesar de lo que dice mi hija Eugenia, que nunca me ha visto hacer nada, pero te aseguro que soy un fenómeno haciendo las labores de la casa, planchando, haciendo la limpieza y demás. Paso la fregona mejor que nadie, tengo mi propia técnica". Comentó entre risas.

Bertín reconoció lo bien que se encuentra después de los últimos acontecimientos en la prensa rosa y algunos presuntos escándalos con Hacienda. "Me encuentro muy bien porque no tengo que preocuparme de nada. Que salga una noticia ahora de hace 25 años me parece que no tiene razón de ser, ya se trató y se solucionó en su momento, y lo de la cámara oculta, no tenía ni idea, además lo recriminé porque con esas cosas hay que tener mucho cuidado. Lo que sí me gustaría es que se le diese tanta importancia a mis 40 años en la música". Para Bertín "han sido unos años divertidos que no pensaba haber vivido nunca desde que empecé. Creo que durante este tiempo he conseguido reinventarme varias veces, he hecho un poco de todo, teatro, televisión... No me queda mucho por hacer en mi profesión. Ahora ya me empiezan a llamar maestro y eso me da que pensar" (risas).

Los 40 años trabajando en los escenarios se van a celebrar -explicó- con un gran gala en la televisión con Toñi Moreno, y "va a ser bastante bonito, va a estar toda la familia, incluida Fabiola. Será en casa y en la de una hermana mía, también en el campo, va a ser un repaso con un montón de gente. Desde compañeros, políticos como Isabel Díaz Ayuso, El Puma... pero Pantoja no, porque casi no la conozco. Me la presentó Paquirri en Valencia y después hemos coincido un par de veces nada más en la televisión. Habrá más políticos, tengo una gran admiración por Felipe González, me parece un tipo entrañable, ojalá estuviera en activo porque yo le votaría. A Echenique le invitaría, teníamos muchas cosas importantes que contarnos, me encantaría y no lo descarto, el invitarle . Estoy encantado trabajando con Vicky Martín Berrocal, la quiero mucho, siempre me cayó muy bien. Lo que sí puedo decir que ahora ni se me ocurre pensar en una relación, ni loco. Ahora mismo tal y como nos llevamos Fabiola y yo, que es estupendo, mucho mejor ni tocarlo, y dejarlo como está".

Bertín tiene una buena relación con don Juan Carlos de Borbón, y al preguntarle qué le parece que no pueda venir en Navidad a España, su respuesta fue muy clara. "Todos podemos cometer errores en la vida, yo el primero y lo he pagado. Si él lo ha cometido tendrá que responder, y me gustaría que diera sus explicaciones, pero yo creo que no hay justificación para que nuestro Rey esté fuera de España y no venga en estas fechas, y luego hay etarras en el Gobierno. Yo no sé porqué se tiene que aplaudir a un etarra en la calle, y su Majestad tenga que estar viviendo en extranjero".