Salen a la luz los encuentros íntimos de Marta López con otro famoso

Marta López podría haber puesto en peligro su relación con Rubén, su novio policía, con el que lleva saliendo desde hace varios meses. Un informante anónimo afirmó este jueves en Sálvame que la colaboradora del programa habría sido infiel a su pareja con Alejandro Albalá, exnovio de Chabelita Pantoja y Sofía Suescun: "Yo soy amiga de una persona que está teniendo relaciones íntimas con uno de los colaboradores del programa. Empezó como un tonteo de una noche y se ha convertido en algo mucho más frecuente. La persona de mi entorno lo está pasando mal. Se trata de Alejandro Albalá", comenzó explicando.

"Puedo asegurar que se llevan viendo de forma íntima desde hace semanas. Han quedado varias veces de forma clandestina para tener relaciones. Para Alejandro la situación está siento muy incómoda. He hablado para destapar la gran mentira de Marta. Soy una persona del entorno de Alejandro y quiero protegerlo porque creo que se está pillando por ella", añadió.

La colaboradora de Telecinco no tardó en negar las declaraciones de la invitada anónima: "Alejandro es mi compañero. Es muy guapo y le quiero mucho, pero ya está". Hay que recordar que el que fuera novio de la hija de Isabel Pantoja, siempre ha reconocido públicamente que le gusta Marta López y que durante su adolescencia fue un mito erótico. Tras su paso por Supervivientes, ambos han desarrollado una conexión muy especial, tal y como confesó Marta López: "Si Alejandro tuviera 15 años más, me habría casado con él".

Pese a la atracción y buena sintonía, Marta insistió en que es "falso" que haya engañado a su actual pareja con Albalá: "No voy a consentir estas tonterías. Alejandro es muy amigo mío y voy a seguir haciendo planes con él. No me pienso cortar ni un pelo en hablar con un amigo".