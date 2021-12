Aumenta la inquietud entre la familia Mohedano tras el anuncio de un especial sobre Rocío Jurado que han organizado para este martes Rocío Carrasco y La fábrica de la tele. Un homenaje en que los espectadores serán testigos del traslado de 18 contenedores que albergan todos los enseres que la cantante dejó tras su fallecimiento: muebles, vajillas, fotografías, así como documentos e incluso un dueto musical entre madre e hija que nunca vio la luz.

Este paso al frente mantiene en vilo a la familia de 'La más grande', que procurarán que la imagen de la artista no se vea dañada ante lo que su hija vaya a hacer público. Una de las más críticas con este especial ha sido Gloria Camila, que mostró su descontento al enterarse por televisión de la existencia de esos contenedores: "Voy a proteger la memoria de mi madre hasta donde pueda llegar. Me hubiese gustado ver todo antes de que se publicase a todo el mundo… Yo no llamo a mi hermana porque no me pertenece dar ese paso, pero siempre estaré disponible para tratar cualquier tema con una, dos o las conversaciones que sean necesarias", confesó en el programa Ya son las ocho.

Este miércoles la hija pequeña de Rocío Jurado acudió a un evento junto a Ana María Aldón, la mujer de su padre, donde posaron juntas en el photocall. Con dos looks muy diferentes, dieron muestra de lo bien que se llevan y de lo unidas que están en este momento tan complicado para la familia.

No obstante, cada una de ellas tienes su propia visión sobre lo que está ocurriendo con Rocío Carrasco, tal y como dejó claro Ana María Aldón el fin de semana en Viva la vida. "Está siendo un asunto muy desagradable", aseguró. "Lo que tenga su hija, como heredera universal, de su hija es, a la familia no le molesta que haya ningún homenaje ni que lo haga Rocío Carrasco, lo que le molesta es lo que ya ha dicho públicamente en televisión Gloria (...) Todo esto nos pone tristes porque probablemente salgan en el especial sus objetos personales, sus vajillas, los cubiertos con los que comía, la mantelería que ponía en Navidad cosas que van a remover muchos recuerdos y va a traer tristeza".