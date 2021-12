Carla Vigo, sobrepasada por la muerte de Verónica Forqué, hace una petición a sus seguidores

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, lanzó un importante reflexión en su perfil de Instagram después de que varios de sus seguidores le pidieran que se pronunciara sobre el fallecimiento de Verónica Forqué, que se quitó la vida el pasado lunes en su domicilio de Madrid. La joven actriz sufrió un duro varapalo con apenas seis años cuando su madre, Érika Ortiz, se suicidó en el dormitorio de su casa de Vicálvaro (Madrid).

"A raíz de lo de Verónica Forqué, muchos me escribís pidiendo consejo como para que os ayude a superar una depresión. De verdad me encantaría, pero no sé hacer eso. Id a un especialista", escribió con prudencia. "Otros me habláis para decirme que de todo se sale, que es una opción, que siempre hay motivos para seguir luchando y cosas por el estilo. Os pediría, por favor, que estas cosas precisamente a mí no me las digáis porque me sobrepasan y me remueven demasiadas cosas", sentenció, pidiendo que no le recuerden la muerte de su madre continuamente.

El pasado mes de febrero se cumplieron 14 años del fallecimiento de la hermana menor de la reina Letizia. Licenciada en Bellas Artes, casada y separada de Antonio Vigo, dejaba a una jovencísima Carla, quien ya tiene notoriedad pública en los medios de comunicación tras las declaraciones tan liberales que ha compartido a través de sus redes sociales.

En ese momento, la hermana menor de la reina Letizia había pedido un permiso "de dos días" en la productora Globomedia donde trabajaba como diseñadora en el departamento de Decoración, aunque días más tardes tenía previsto incorporarse "a un nuevo proyecto", según confirmaron fuentes de la productora a Europa Press.

Poco a poco, Carla se hace hueco en el mundo del espectáculo y ahora mismo participa en en la obra de teatro Yerma, de Rafael Amargo. En una entrevista concedida a la revista Semana el pasado mes de abril, la joven se definió como una chica discreta que no le gusta hablar de la gente y mucho menos de su familia: "He decidido que no hablo de nadie de mi familia porque tampoco me gustaría que ellos hablasen de mí (...) Al principio me molestaban las críticas por ser familia de los reyes, ya no me afecta tanto lo que piense la gente de mí".