Julio José Iglesias: "Aunque vuelvo a estar soltero el horno no está para bollycaos"

Julio José Iglesias ha hecho un viaje relámpago a Madrid para asistir a la fiesta de cierre del primer pop up de Schweppes, en la que ha habido unas jornadas de gastronomía, música, cultura, y demás actos.

Recién llegado de Miami, con un aspecto inmejorable y con la educación que le caracteriza, así como su buen sentido del humor, Julio José Iglesias ha posado para los medios y ha respondido a todo lo que se la ha preguntado. "Estoy encantado de estar aquí, porque hacia 3 años de mi última visita, después llegó La Covid y ya fue imposible. Afortunadamente estoy muy bien y pendiente de ver qué previsiones hay para este verano; me encantaría tener la posibilidad de hacer algún concierto. Ahora no voy a estar nada, regreso a Miami porque mañana canto. Además no sabemos si regresamos a España para pasar la Nochebuena, mi madre está en Miami, con mi hermana Ana pero no sabemos si regresaremos, después en Fin de Año actúo en Polonia.. Hace unos días, en el concierto que ofrecí en Miami, mi madre no asistió porque era un sitio pequeño, y le dije que no fuera porque le iban a volver loca. La vi muy guapa en el cumpleaños de Tamara, y sentí no poder venir al estar en USA". Así lo explicó.

Al preguntarle por Iñigo Onieva, el novio de su hermana, dijo que todavía no le conocía. "No sé si él va a venir o se va a quedar en España estas fiestas. Tengo ganas de conocerle porque Tamara está muy contenta, muy feliz y enamorada, y le gusta mucho ese chico, pero todavía no he tenido la oportunidad de conocerle. Mi hermana es adorable y la quiero mucho, siempre nos hemos llevado muy bien, y me encanta que la gente conozca lo buena que es".

En el transcurso de la conversación comentó que la muerte de su abuela y cómo había sido un palo muy grande para toda la familia, y en especial para su madre. "Mi abuela era lo mejorcito, la más simpática, la más buena, adorable, la echamos mucho de menos. Nos protegía en todo momento y ahora al entrar en casa y no verla, ha sido muy triste siempre era la que me recibía en la puerta la primera", confesó.

El día de Navidad como cada año lo pasará con su padre. "Por suerte está muy bien, y como es lógico esto le ha afectado, de pronto dice que no quiere ver a nadie y al rato cambia de opinión porque no puede estar quieto ni un minuto. Le encanta viajar y hacer conciertos, y esta pandemia nos ha afectado a todos y en especial a la gente un poquito mayor. Se encuentra muy bien, viviendo entre Punta Cana y Estados Unidos. Ojalá termine pronto esta situación, porque es un desastre, allí también estamos con la tercera vacuna".

Julio José y Carlos P. Gimeno | Archivo

Julio, como es sabido, hace unas semanas que se ha divorciado de su mujer, la modelo Charisse Verhaert, tras 8 años de matrimonio. "Estoy bien, y aunque vuelvo a estar soltero, no está el horno para bollycaos, (así lo dijo entre risas). Estoy abierto a conocer gente, y pasármelo bien, eso está clarísimo. Aunque ya sea mi exmujer, hablo con ella todos los días, tenemos una relación maravillosa, nos hemos separado porque queremos vivir la vida al máximo, y cuando no se está así es mejor poner fin, dejar de ser marido y mujer y pasar a amigos, y el cambio ha sido para bien. Si ella viaja a Estados Unidos, se viene a mi casa y puede estar un mes, sin ningún problema. Hemos estado totalmente de acuerdo en los términos de separación que ha habido, todo está perfecto, y lo importante es estar bien, hemos estado juntos 19 años. Mis padres me dijeron que no pasaba nada, que 2 de cada 3 parejas se separan, y que la vida continúa. Sí en algún momento apareciera alguien, tendría que ser una persona con la que me riera mucho, y nos lo pasaríamos muy bien juntos"

Al próximo año le pide que termine de una vez por todas esta situación del Covid, y poder regresar a España para dar conciertos, que es lo que más le gusta. Está feliz con su último disco.