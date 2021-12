Demoledora carta de Vanessa Martín a Irene Montero: "No permita que se le dé voz al agresor"

Vanessa Martín continúa alzando la voz contra todos aquellos que han intentado silenciar la denuncia por "agresión y amenazas" que ganó en los tribunales a su expareja, Pepe Navarro, con quien estuvo tres años. Un oscuro episodio en la biografía del presentador que se intentó silenciar durante su última entrevista en el Deluxe y que contrasta con el discurso feminista que profesan todos aquellos que se mueven por los platós de La fábrica de la tele.

La expareja del periodista se ha vuelto a pronunciar a través de las redes sociales, esta vez para anunciar que ha registrado en el Ministerio de Igualdad una carta dirigida a su ministra, Irene Montero, a la que pide que le "tienda la mano" y la ayude "a restituir el daño y el dolor" que se le ha causado lo ocurrido en las últimas semanas. Con los hashtags, #VanessaMartinEstáViva y #VanessaMartinTambienSeRebela haciendo referencia a los que utiliza la marea azul que defiende la presunción de inocencia de Antonio David Flores, ha compartido la misiva en la que cuenta su caso.

"Entiendo que hasta hace unos días era desconocedora de mi caso, ya que han pasado 20 años desde que sucedieron los hechos que pretendo trasladarle y, por desgracia, en ese momento las mujeres no contábamos con el apoyo, ni las ayudas, ni la protección legal que hoy tenemos con la ley de violencia de género", comienza el texto, en el que rememora el infierno que vivió con Navarro: "El 29 de diciembre de 2001, tuve la desgracia de vivir la peor pesadilla de mi vida. ¿Se puede imaginar como una joven en ese momento se sintió al recibir tal paliza que pensé que mi vida terminaba ahí? Pensé que nunca más vería a mi familia, y lo peor de todo, que quizás me lo merecía (…) Después de varias horas de tortura psicológica y física, en las que su única obsesión era que nadie me pudiera ver en esas condiciones, reteniéndome durante horas contra mi voluntad mientras me limpiaba las heridas y le decía una y otra vez que había sido mi culpa (…) ¿Es justo vivir con miedo tantos años?".

Vanessa pide a la ministra que ayude a que su voz no vuelva a ser silenciada: "No permita que una sentencia judicial se ponga en entredicho públicamente y, por favor, le suplico que no se le siga dando voz al agresor y sí a la víctima", expresa, haciendo referencia al terrible episodio que se vivió durante la citada entrevista en el espacio de Telecinco, cuando la periodista Paloma García Pelayo preguntó a Navarro sobre la sentencia de malos tratos y el presentador Jorge Javier Vázquez silenció y reprochó la actuación a su compañera.

"No podemos tener miedo a denunciar para que luego se nos silencie. Vivimos en un estado de derecho que reconoce la igualdad, con un ministerio que así lo representa y en un país donde la libertad de expresión es un derecho desde hace muchos años. No se puede silenciar a una víctima con una sentencia firme en su mano desde el año 2003", concluye Martín en la carta compartida en su cuenta de Twitter.