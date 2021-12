Rociíto pasea por los platós, Olga Moreno por Sevilla con David Flores

Mientras Rocío Carrasco, madre biológica de David Flores, se pasea por los platós de Telecinco enseñando los enseres de su madre, Olga Moreno pasea por las calles de Sevilla junto al joven.

En una secuencia de imágenes de un reportaje que publica Semana, David y Olga disfrutan del puente de la Constitución en la capital hispalense. Las fotos demuestran que, se hayan separado o no Olga y Antonio David, el chaval sigue haciendo vida con Olga, la mujer que le cuida y le trata como a un hijo. En otra de las instantáneas David pasea agarrado de la mano de Rosa, la madre de Olga, para quien el chico, dice Semana, "es un nieto más porque le ha visto crecer y le tiene gran cariño".

Enrique Ponce y Ana Soria salen de su escondite

De nuevo Semana, la revista que destapó el "Escándalo Ponce" (su separación y posterior divorcio de Paloma Cuevas), publica de nuevo en su portada varias imágenes de la pareja. Ana Soria y Enrique Ponce salen de su ostracismo tras varios meses ocultos. Las últimas fotos que pudimos ver de ellos se tomaron en verano, cuando acudieron a vacunarse o a salieron a navegar. Una de ellas fue muy comentada: se veía a Ana durante una caída del barco, con el torero intentando traerla a tierra firme.

Ahora, vestidos de invierno, vemos a Ana y a Enrique inmersos en sus quehaceres domésticos, que en este caso consisten en llevar a su perro al centro de entrenamiento en el que le han inscrito.

Lo mejor del reportaje es la secuencia fotográfica que refleja, de nuevo, una discusión de la pareja. No es la primera vez que son cazados así. "Entre la riña y la reconciliación", titula la revista, que muestra a Ana enfurruscada y mohína, gesticulando mientras discute con el torero, para luego, foto a foto, ir cambiando su actitud gracias a los mimos y los gestos cariñosos del diestro. La pareja terminó la jornada comprando una tarta con la que celebraron el 50 aniversario de Enrique Ponce. Se supone que con la familia de Ana.

Tamara y su novio, los nuevos reyes de la prensa rosa

Tamara Falcó aparece prácticamente en todas las revistas de este miércoles, ya sea por la inauguración del local de su novio o porque les han cazado en una terraza tomando algo muy cariñosos. Hola les dedica un reportaje en el que recogen varias fotos de la noche en la que Íñigo inauguró su primer local nocturno en Madrid. En ellas, la pareja posa junto a las estrellas invitadas luciendo lentejuelas y brillos. Añade la revista que Tamara se dispone a viajar a Miami para celebrar las Navidades.

Lecturas publica una exclusiva en la que vemos a la marquesa de Griñón "como nunca antes la habíamos visto": en media docena de imágenes, Tamara pasea de la mano con Íñigo, le sonríe, los dos se hacen carantoñas e incluso se besan de manera apasionada.

Pero sin duda la que se lleva la palma es la imagen que ellos mismo han publicado en las redes sociales y en las que aparecen disfrazados de los protagonistas de "Juegos de Tronos": John Nieve él, y ella de algo que pretende, con poco éxito, ser Daenerys Targaryen.

Las revistas despiden a Verónica Forqué

"Adiós a la sonrisa más dulce del cine español", titula Lecturas. "El trágico adiós de Verónica Forqué", dice Semana en la portada, añadiendo que "La actriz se quitó la vida en su casa. Llevaba tiempo dando señales de no encontrarse bien". Diez Minutos, más respetuosa, recorre su trayectoria.

Todas las revistas recogen la conmoción que ha provocado el fallecimiento de la actriz en circunstancias que su familia todavía no ha aclarado o no piensa aclarar pero que algunos medios han contado con todo tipo de detalles. Se aportan datos sobre el modo de la muerte que no deberían publicarse con tanta frivolidad, y menos cuando en diarios como ABC leemos este miércoles que los servicios sanitarios están desbordados por el récord de suicidios en España, sobre todo entre la población juvenil.

Casualidades del destino, la muerte de Verónica Forqué coincide con la celebración, horas antes, de los premios cinematográficos que llevan el nombre de su padre y a los que no sabemos si había sido invitada. En cualquier caso, no acudió. Las revistas publican la alfombra roja de la gala.

Santana, homenajeado con su familia enfrentada

Las revistas, que esperaron a cerrar sus números debido a la muerte de Verónica Forqué, han tenido tiempo de incluir en sus números de este miércoles el homenaje que se hizo en la Caga Mágica este lunes a Manolo Santana. Las imágenes no plasman lo que realmente ocurrió: la tensión entre su viuda y sus hijos era evidente. No hubo saludos, ni abrazos, ni lágrimas compartidas y sólo Bárbara, una de las hijas del tenista, tuvo algún gesto de cariño con su madrastra.

Corría el aire entre Claudia Rodríguez y Alba Santana, la menor de su hijas. Esta última, que había viajado desde Amsterdam para despedir a su padre, reconoció que le hubiera encantado disfrutar de él más en los últimos años, sugiriendo que alguien se lo ha impedido.

Juls, ilusionada de nuevo con un futbolista

Julia Janeiro tiene nuevo novio. Se llama Tommy Rossi y este miércoles Lecturas le dedica un reportaje en el que leemos que tiene 19 años, es italiano y juega en el Getafe B. Según Semana, Tommaso es una "promesa deportiva" que lleva un año jugando como delantero.

Los dos entran y salen de la casa de la joven y en una de las fotos Tommy mira a la cámara mostrando su rostro y dejándonos ver sus cejas depiladas y su original peinadoestilo mullet (el que lleva Rociito, para los no entendidos).

Cóctel de noticias

Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada, fotografiados juntos por primera vez. Ese "primera vez" de la revista Hola es toda una declaración de intenciones, ya que la política y el periodista han participado en decenas de actos públicos, reconoce la publicación, pero nunca se les había retratado paseando. Dice Hola que Cayetana y Arcadi "comparten muchos intereses e ideales".

La relación de Jennifer López y Ben Affleck, en peligro por culpa de la madre del actor. La suegra de JLO es malísima, según cuenta Semana en un amplio reportaje en el que explican que Anne Christine, la madre del actor, duda de que la cantante sea la mujer adecuada para su chico, bastante dado a la juerga y las adicciones.

Hola celebra la Navidad con Ana Obregón y Anne Igartiburu. Las dos presentadoras de las Campanadas de La 1 posan para la revista y adelantan sus planes para estas fiestas.

Victoria judicial de los herederos de la duquesa de Medinaceli: Hola recoge la sentencia que beneficiará a los hermanos Rafael y Luis de Medina y a Victoria de Hohenlohe. Todos reclamaban desde 2013 la herencia de su abuela y bisabuela, respectivamente, Mimi Medinaceli.

Cari Lapique estrena casa y lo celebra en Hola posando con todas las mujeres de su vida. Sus hijas Caritina y Carla, su nieta Cari y su sobrina Almudena ilustran un reportaje muy navideño.

También posa muy navideña en la revista Margarita Vargas, que recuerda la baraja de cartas que ha inventado su marido para aprender historia de la monarquía española.

El último adiós a Jean-Marie Rossi, en Hola. Su hija Cynthia, alejada desde hace años de los medios de comunicación, aparece retratada en la revista mientras acude con sus hijos al funeral por su padre, fallecido el pasado 6 de diciembre a los 91 años. La gran ausente fue su madre, Carmen Martínez Bordiú, segunda esposa del anticuario.

Kiko Hernández prepara su estreno teatral. El tertuliano de Telecinco ensaya su debut en la obra "Distinto" y confiesa en entrevista en Diez Minutos que es consciente de que va a tener "críticas brutales" en el teatro.

Esta revista también destapa la relación que no conocíamos entre el cantante Dani Martín y la influencer Meriloves.