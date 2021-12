Joaquín Prat pide perdón a Gloria Camila tras una dura acusación

Joaquín Prat ha tenido que pedir disculpas por las palabras que dedicó hace unos días a Gloria Camila a raíz de su negativa a asistir al homenaje a Rocío Jurado organizado por Rocío Carrasco y La fábrica de la tele. El presentador de El programa de Ana Rosa criticó duramente a la hija de José Ortega Cano a la que acusó de interesada: "Estás en el mismo espacio físico, en Mediaset, ¿y te tienen que pagar para ir a un homenaje de una de las personas más importante de tu vida?", afirmó, haciendo referencia también a la ausencia de Rosa Benito que al igual que su sobrina, declinó la invitación para asistir al espectáculo.

Dos días después de la emisión del homenaje y tras salir a la luz las mentiras del programa con respecto a los contenedores inéditos que el programa prometió abrir en directo, Joaquín Prat ha aclarado sus palabras y pidiendo disculpas a Rosa Benito y Gloria Camila: "Yo no intenté machacar a nadie. Me parece que me expresé mal o se me malinterpretó. Yo no dije que no fueseis porque no os pagasen sino que yo iría sin cobrar", explicó.

"También sería una forma de decir: 'Voy a estar ahí sin cobrar al contrario que mi hermana', porque ya todos sabemos que Rocío Carrasco sí ha cobrado por estar. Pido perdón si no me expresé bien o se me entendió mal", continuó Prat, que también quiso dejar claro que él en un principio pensaba que la presencia de Gloria Camila era fundamental: "Creía que ella tenía que estar allí, era su sitio".

Sin embargo, y tras ver cómo de desarrolló el homenaje, en el que no se mencionó a los otros hijos de la artista y donde Rocío Carrasco aseguró que no tiene intención de compartir los enseres de su madre, Joaquín entiende la postura de Gloria Camila: "Entendí que se me había olvidado que ahí hay un cisma familiar muy grande. Yo tampoco hubiese ido ayer si fuese Gloria Camila o Rosa. Lo que no entendí en ese momento es que no era ni muchísimo menos necesario que el resto de la familia acudiese", indicó, afirmando que ahora ha sido consciente de que era el homenaje de una hija a su madre en el que resto de personas de la familia no era fundamental y menos sabiendo que existe un "cisma insalvable" entre ellos.