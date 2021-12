Rosa Valenty en esRadio: "Hay gente a la que no le interesa saber qué pasó en la Transición"

Rosa Valenty acudió a la crónica rosa de Es la mañana de Federico para hablar de su carrera en teatro, cine y también prensa del corazón, reflexionando en esRadio junto a Isabel González, Alaska y Carlos Pérez Gimeno sobre cómo ha cambiado esta clase de informaciones a lo largo de los últimos años.

Tal y como explicó Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, los actuales responsables de programas como Sálvame "no ven que todo el tinglado de la prensa rosa española ha sido único en el mundo. Sigue siéndolo, porque hay cuatro revistas que no tiene comparación, pero hay gente que entonces era más consciente de lo que estaba haciendo".

Alaska reivindicó la prensa rosa de profesionales como el actor Valentín Paredes, el fotógrafo José María Castellví o el periodista Agustín Trialasos. La actriz Rosa Valenty aseguró, por lo que respecta a su carrera, que "la mayoría de los empresarios con los que trabajaba se han ido a descansar. Esta profesión es muy densa, aprenderte una letra, musica, es difícil y las personas necesitan un stand-by".

Valenty también narró un episodio con el fallecido Arturo Fernández que habla mucho de cómo se promocionaban los famosos en su época. "Estaba en Madrid en una obra con gran éxito, y llegamos a la primera plaza de gira y dice: oye, Valenty, ponte mona que vamos a la iglesia. Tú no tiene que hacer nada chatina, te me plantas bien mona, mírame y ya verás. Y llegamos y todo el mundo: Arturo, Arturo, y él dijo que esta tarde estrenábamos en el teatro… Entonces él me dijo: esto, esto es lo que tienes que hacer. Era una manera de promocionar que hacía también Pedro Osinaga. Pero claro, hoy hay redes sociales, niño".

La actriz Rosa Valenty se ha quejado en esRadio del tratamiento informativo dispensado por muchos medios a la muerte de Verónica Forqué. "Hubo un momento en que tuve que quitar la televisión porque te entra un estrés increíble. ¿Por qué hay que sacar esa parte tan íntima, personal, y de su familia? Es una constante. Hoy en día solo hay dos cosas: el bullying, el acoso profesional y los asesinatos y violaciones. ¿Es que no hay otro mundo que ese? ¿Qué está pasando en este país? Soy una chica de la Transición y fue muy duro pasarla, digan lo que digan, y hubo mucha gente que hizo cosas a favor".

Precisamente a este respecto, la historia reciente de la España democrática, Rosa Valenty tiene algunas cosas que decir. "Hay mucha gente a la que no le interesa para nada saber qué pasó de verdad. No tienen el corazón para comprender que para los jóvenes de aquella época también fue difícil, fue una época de temor porque podía haber otro golpe de un momento a otro. Pero había algo que al menos a mí me volvía loca, y es que abrías la botella de champán y salían burbujas de colores. Había ilusión. Había una fantasía, había trabajo (30 teatros solo en Madrid)", explicó.