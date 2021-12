La importante decisión de Rocío Carrasco sobre la herencia de su hija Rocío Flores

Rocío Flores guarda un buen recuerdo de la época que vivió junto a Rocío Jurado en la casa de La Moraleja por ello, no entiende que su madre nunca le haya dado alguna de las pertenencias de su abuela. Pese a tener 18 contenedores llenos de enseres de la artista, Rocío Carrasco siempre se ha negado a compartirlo con el resto de la familia. "Hace poco cuando me independicé, rescaté un rosario, es lo único que me dio mi madre, supuestamente ese rosario era de ella pero con total certeza no puedo decir que sea o no de ella", explicó en El programa de Ana Rosa.

Unas palabras que, como viene siendo habitual, fueron muy criticadas en el plató de Sálvame: "Era la voluntad de Rocío Jurado, así se llama acto de últimas voluntades y ella considera que no debe de dejárselo a sus nietos. Rocío Flores por no tener de su abuela no tiene ni a la que parió su abuela y no lo tiene porque lo ha decidido ella", afirmó Carlota Corredera, amiga íntima de Rocío Carrasco.

Además defendió la posibilidad de que Rocío Flores no reciba herencia de su madre: "Si Rocío Carrasco decide desheredar a su hija no estaría incumpliendo ninguna ley por sentencia judicial". Según la presentadora, Rocío Flores "tiene motivos suficientes" para no ser incluida en la futura herencia de su progenitora por la sentencia por agresión que le fue impuesta cuando tenía 15 años. "La justicia le da la posibilidad de no incluirla en la legítima o no incluirla en la herencia, pero no sé si lo ha hecho", continuó.

Aunque aseguró que no ha hablado con Rocío Carrasco de este tema y desconoce cuáles son sus planes, Carlota explicó que existe la posibilidad de que esta decida dejar fuera a su hija de su lista de herederos ya que "existen causas de peso para ello".

Hay que recordar que la tras la muerte de la cantante, recayó en Rocío Carrasco un patrimonio valorado en 7 millones de euros, así como el patrimonio musical y los derechos de sus canciones y los efectos profesionales y personales de la chipionera como trajes, fotografías, obras de arte, muebles o vajillas. Algunos de ellos guardados en los famosos contenedores sobre los que trató el especial emitido el pasado martes en Telecinco.

Además, en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío afirmó que su madre no había dejado nada a sus nietos, según su testimonio: "Para que nada acabara en manos de su padre, Antonio David Flores. La tenían que matar antes de él viera algún duro".

Una versión que dista de la ofrecida por Amador Mohedano que reveló que en su día, su hermana Rocío dejó la mayor parte de la herencia en manos de su hija para que lo repartiera con sus nietos según creyera conveniente: "Mi hermana dejó a su hija Rocío tres partes del testamento para que heredasen sus nietos".