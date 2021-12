Marta Riesco y Rosa Benito, enfrentadas por Rocío Carrasco: "¡Por ahí no vayas!"

Rosa Benito ha vuelto a sorprender a los espectadores, esta vez por defender a su sobrina Rocío Carrasco, a la que tanto ha criticado en los últimos años. La periodista Marta Riesco, a la que se relacionó con Antonio David Flores tras su separación de Olga Moreno, habló este viernes en Ya son ocho del juicio al que se enfrenta Rocío Carrasco por no pagar la pensión de su hijo David Flores, unas palabras que no gustaron nada a su tía: "No te voy a permitir que le eches la culpa a Rocío Carrasco porque hace años, Antonio David Flores, no mandaba la pensión de su hijo. Por ahí no vayas. Aquí, si acaso, hay dos culpables y quien lo está pagando es un niño", le recriminó.

La comunicadora trató de justificar sus palabras: "Yo hablo del proceso judicial. En este caso estamos hablando del caso de Rocío Carrasco". En este caso, Riesco quiso centrarte en el juicio que está a punto de celebrarse y que podría meter a Rocío Carrasco en un grave problema al negar la pensión a su hijo: "Nada, simplemente, sobre el proceso del impago de la pensión por parte de Rocío Carrasco, fue algo que este verano Rocío tuvo que ir a declarar, recordemos que lleva desde el verano de 2018 sin pasar la pensión de alimentos a su hijo David Flores", recordó.

Hay que recordar que Rocío Carrasco se negó a declarar en el juzgado sobre los motivos por los que no está pasando la pensión a su hijo: "El proceso sigue abierto y sí que es cierto que el juez vio indicios de criminalidad respecto a Rocío Carrasco. No hay avances desde verano", añadió.

Fue en ese momento cuando Rosa Benito salió en defensa de su sobrina, pese a llevar años criticando su actitud con respecto a sus hijos: "No te voy a permitir que le eches la culpa a Rocío Carrasco, cuando ese niño lleva cinco años viviendo con su padre y anteriormente, cuando ha vivido con su madre, el que no pasaba la pensión era Antonio David. No, no, no, es que por ahí no vayas, vamos. Aquí hay dos culpables por un niño", argumentó, indignada.

"Yo no estoy echando la culpa a nadie, esto es un proceso judicial que está abierto y es del que estamos hablando. La noticia de hoy es la de Rocío y si Antonio David Flores no pago esta pensión de alimentos de su hijo se tendrá que ver delante del juez", concluyó Riesco, una de las periodistas que más informaciones ha dado sobre la familia Flores Moreno.