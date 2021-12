La solitaria muerte de Ágata Lys, la madre erótica de la Transición

Ágata Lys | Archivo

Este miércoles, 23 de diciembre, hemos conocido la muerte de Ágata Lys fallecida el 12 del pasado mes de noviembre. Considerable retraso acerca de una actriz que gozó de extraordinaria popularidad entre la década de los 70 y 80. Quien en su cuenta de Instagram dio cuenta de esa desaparición fue la periodista Valeria Vegas, que la conocía. ¿Se enteró tarde del óbito? ¿No quiso difundirlo en las redes sociales en su momento? ¿Tampoco hubo algún familiar que pudiera dar noticia de esa muerte? Preguntas al aire que nos hacemos cuando lo habitual es que dados los medios de hoy cualquier desaparición de personajes populares se conozca con la rapidez que exige nuestro oficio de comunicadores. Pero es que, además, esta muerte de Ágata Lys ignoramos cómo se ha producido, a consecuencia de qué mal, cuando desgraciadamente vemos a menudo que se especula con casos así víctimas de la pandemia. La actriz ya fue internada hace un año por padecer el Covid-19. Vivía en Benalmádena, parece que en soledad, y en esa ciudad malagueña es donde se ha despedido de este mundo.

A Margarita García San Segundo le endilgaron el sobrenombre por el que toda España la conoció a partir de 1970, cuando Chicho Ibáñez Serrador la "fichó" para su programa-concurso Un, dos, tres... Procedía de Salamanca, donde nació el 3 de diciembre de 1953; luego este mes hubiera alcanzado los sesenta y ocho años. Contaba que pasó por la Facultad de Filosofía y Letras de su ciudad, sin acabar la carrera, y que se trasladó a Madrid para cursar Arte Dramático. No era partidario su padre de que Margarita quisiera ser artista. La madre, más comprensiva, creía que su hija podía llegar a ser una estrella del cine, y la acompañó hasta la capital española, un poco en plan "carabina" para que ningún hombre pudiera violentarla. Al fin y al cabo la joven sólo contaba diecisiete años. Era ya a esa edad de aspecto exuberante, con un físico en el que sobresalía un busto muy desarrollado. Aún sus cabellos eran castaños hasta que por consejo de su representante se tiñó de rubia oxigenada para parecerse a Marilyn Monroe. Más de un gacetillero, poco original desde luego, dio en llamarla "la Marilyn española".



De azafata en Un, dos, tres... pasó a debutar en el cine en 1972. De la larga lista de películas en las que intervino, mejor nos olvidamos, porque únicamente sirvieron a la actriz salmantina para enseñar sus encantos, que eran muchos con argumentos vulgares y tópicos. Rodaba películas de doble versión. ¿Qué es lo que significaba tal cosa? Que en España teníamos que conformarnos con presenciar escenas eróticas, menos las que musas del destape como Agata Lys interpretaban desnudas para ser explotadas en el mercado extranjero como de serie "B". Una de aquellas películas fue anunciada en Salamanca y su padre fue ilusionado al cine donde la proyectaban, acompañado de varios familiares. Cuando del proyector iban apareciendo imágenes donde se veía a Agata en paños menores, el señor García buscó convulsionado la salida de la sala y tuvieron que llevarlo a urgencias en un hospital cercano.

Agata Lys tranquilizó a su padre diciéndole que todo era un truco, que a ella "la doblaban" en esas escenas, y que le pagaban muy bien, a veces seis millones de pesetas por película, cantidad que en ese tiempo ni siquiera percibía Fernando Fernán-Gómez. Y no es que Agata rodara esas secuencias de alto contenido sexual únicamente "por la pasta". Confesaba que no le importaba exhibir sus tetas y su culo porque ya en España se pensaba de otra forma. Así es que, con todo derecho, fue llamada "La madre de la Transición". Sólo por sus películas, que en la política ella no se metía.

El padre de Agata acabó por no meterse en la vida profesional de su hija, a la que ya con catorce años la regañaba por bañarse en bikini. Y permitió que en Madrid viviera independientemente en un apartamento. Agata, ya mayor de edad, percibió hacía tiempo que excitaba a los hombres: en la pantalla, por supuesto, y desde luego en los rodajes. Más de una vez cortó en seco a ciertos galanes que cuando se metían en la cama con ella para rodar una escena de sexo no podían evitar "meterle mano", excediéndose de cuanto aparecía en los guíones.

Esas precauciones que se tomaba las extendía en su vida privada. Yo, que la conocí y entrevisté muchas veces, jamás obtuve de ella confesión alguna sobre sus verdaderos amores. Cuanto digo puede comprobarse: en los archivos de las revistas del corazón de esos años 70, 80 y parte de los 90, no constan reportajes que descubrieran quiénes eran sus novios y amantes. Que los tuvo. Pero a no ser que hubiera "paparazzi" interesados en perseguirla, que no me constan, esa biografía íntima de la actriz esconde secretos acerca de la identidad de los varones que la amaron. Sólo en mis archivos encuentro el nombre del diseñador gráfico Óscar Mariné, que fue uno de ellos. Y así calló hasta su muerte cuanto de aventuras hubo en su existencia. Ahora hemos podido enterarnos que desde que se instaló en Benalmádena compartía su vida con un caballero del que nada hemos conseguido averiguar y que murió hace seis años. Tampoco ese dato, y su estado de viudez, llegó a ser público.

Contrasta esa discreción con el carácter abierto de la actriz cuando la entrevistábamos. Aceptaba toda clase de bromas, intercambiábamos chistes y regalaba para los reporteros gráficos cualquier tipo de pose. Bien era consciente de que para no defraudarlos, tenía que enseñar parte e sus piernas y exhibir gestos sensuales en su mirada, movimientos de caderas, con el afán de que su mito de"sex-symbol" nacional no decayera nunca.

Siempre me pareció muy sincera cuando la escuchábamos; puede que fantaseara también un rato. Nos contaba que en el Festival de Cine de San Sebastián al que acudió Liz Taylor, estando en el comedor del hotel María Cristina, fue requerida por la estrella americana, a la que deslumbró con su aspecto de sosias de Marilyn Monroe. Gustosa y muy complacida, Agata tomó asiento y sin saber inglés decía que se comunicó a su manera con ella. En ese apartado de recuerdos, Agata Lys le refería al periodista José Aguilar, que un día estando en Cadaqués pasó a saludar a Salvador Dalí en su sorprendente mansión de Port Lligat. Al genio le encantó su presencia y ella rememoraba cómo él la cogía de las manos y le daba caramelos.

Mucho vivió Agata Lys en sus sesenta y ocho años de vida. Inteligente, más culta que la mayoría de sus colegas, sobre todo las que se destapaban al tres por dos, sabía que explotar su físico era el acicate de los productores, y como no le ofrecían papeles de más fuste, se hacía pagar su presencia en aquellas películas a cambio de despojarse de sus sostenes y bragas. Y cuando tuvo oportunidad (serían las menos) demostró que era buena actriz, caso de "Los Santos Inocentes", donde ejerció de novia del señorito Juan Diego. Tampoco desfraudó a la crítica en "Táxi", de Carlos Saura, y "Familia", dirigida por Fernando León de Aranoa. En teatro, piedra de toque y prueba para quienes no tienen aptitudes, ella salió adelante por ejemplo en "El mercader de Venecia", en el papel de Porcia. Hizo de Inés, en una representación del Tenorio, en su tierra, Valladolid, cuna del autor, José Zorrilla. Amén de otros clásicos, Agata Lys quiso despedirse de su profesión interviniendo en la serie "Amar en tiempos revueltos" entre 2005 y 2006. Después, ya no la vimos más. Se recluyó en Benalmádena, la Costa del Sol malagueña y, aunque no quiso sentirse jubilada, su justificación era que, si la llamaban para algo interesante (no era ocasión de que siguiera desnudándose) probablemente diría que sí. O no le propusieron ya contrato alguno o bien prefirió vivir lejos del glamour y las luces brillantes del mundo del espectáculo. Se ha marchado en silencio, como ella quería.