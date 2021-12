Cristina Pedroche acudió a la última edición de El Hormiguero del año 2021, y lo hizo con un vestido impactante.

A modo de anticipo a las Campanadas, Cristina Pedroche fue al programa de Pablo Motos con un explosivo vestido con efecto "desnudo", además de un nuevo peinado -que, reconoció, era una peluca-.

Cristina bailó, rió y conversó con Motos enfundada en un vestido con el cuerpo desnudo de una mujer dibujado en la tela a la manera de un cuadro clásico.

Recordemos el tanto que la presentadora vallecana se apuntó en años anteriores luciendo vestidos que dejaban poco a la imaginación durante las Campanadas, una jugada que ha repetido en las siguientes ocasiones.

Pedroche bromeó con la posibilidad de que le censuraran en Instagram por este vestido "provocador". Provocador, sí, pero en el que no enseñaba nada: "Es la vez que más tapada vengo".

Respecto al pelo, y tal y como se anticipa en el vídeo de promoción de las Campanadas que presentará, la de Zapeando se ha cortado el pelo, pero no lo va a enseñar hasta ese momento (de ahí la peluca): No quiero que se sepa lo que hay aquí debajo y la gente sepa lo que va a pasar... Este año pasan más cosa alrededor y no solo es el vestido, ha pasado una cosa en el mundo cabeza... Se verá nada más conectar por la noche".