Jorge Javier enloquece contra Lucía Pariente y Alba Carrillo: "¡Sois dos falsas! ¡Fuera de aquí!"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a mostrar su lado más prepotente y altivo en un plató de televisión. Esta vez su víctima ha sido Alba Carillo, que durante las últimas semanas se ha mostrado muy crítica con las decisiones que se estaban tomando en el reality Secret Story, que este jueves celebraba su gran final.

Antes de proclamar a Luca Onestini como vencedor del espacio, el presentador tuvo un duro enfrentamiento con Lucía Pariente después de que esta asegurase que Cristina Porta, finalista del programa, había tenido un bolígrafo escondido con el que se comunicaba con algunos de sus compañeros. "Estás mintiendo, Lucía, estás mintiendo", le dijo Jorge Javier a Pariente muy enfadado. "Ahora te lo puedo decir, tú y tu hija, las dos, decís mentiras, manipuláis y sembráis la duda. Te lo digo ahora que estamos acabando".

"Estamos aguantando aquí mucho tiempo estas tonterías. Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo. Lucía abandona el plató. ¡Fuera!", le gritó mientras esta se negaba a abandonar su sitio: "No me voy a salir del plató porque no he mentido".

Tras esto se dirigió directamente a la cámara y envió un mensaje para Alba Carrillo: "Alba, cuidado con el Twitter. No sé si mañana tendrás programa o no, pero estamos hasta las narices. A mí ni me nombres jamás, ni utilices juego sucio contra este programa. Cuidadito, cuidadito. Estamos hasta las narices ya de que cuestionen nuestro trabajo. La gente aquí se siente vilipendiada, amenazada. Cuidadito familia Carrillo Pariente. Como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto".

Lucía Pariente no se achantó ante las amenazas del presentador y calificó su actitud: "Eres un bravucón". Jorge Javier, enfurecido, insistió en que saliese del plató y ante la negativa de Pariente, amenazó con no seguir presentando el programa: "El presentador, que es el que manda, te dice que salgas. Estoy hasta las narices de vuestras disculpas".

Finalmente Lucía se vio obligada a abandonar su silla, momento que Jorge Javier aprovechó para zanjar el tema: "Quiero decir algo, qué bien me he quedado con todo esto, encaro las fiestas con una tranquilidad...".