Alba Carrillo ataca a Canales Rivera por "acojonarse" frente a Jorge Javier Vázquez

El duro enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Lucía Pariente el pasado jueves en la final de Secret Story sigue generando reacciones. El rifirrafe ocurrió después de que la madre de Alba Carrillo asegurase que Cristina Porta, finalista del programa, había tenido un bolígrafo escondido con el que se comunicaba con algunos de sus compañeros. "Estás mintiendo, Lucía, estás mintiendo", le dijo Jorge Javier a Pariente muy enfadado. "Ahora te lo puedo decir, tú y tu hija, las dos, decís mentiras, manipuláis y sembráis la duda. Te lo digo ahora que estamos acabando".

La discusión alcanzó tal nivel de tensión, que el presentador pidió a la colaboradora que abandonase su puesto de trabajo: "Estamos aguantando aquí mucho tiempo estas tonterías. Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo. Lucía abandona el plató. ¡Fuera!", le gritó mientras esta se negaba a abandonar su sitio: "No me voy a salir del plató porque no he mentido".

Tras esto se dirigió directamente a la cámara y envió un mensaje para Alba Carrillo: "Alba, cuidado con el Twitter. No sé si mañana tendrás programa o no, pero estamos hasta las narices. A mí ni me nombres jamás, ni utilices juego sucio contra este programa. Cuidadito, cuidadito. Estamos hasta las narices ya de que cuestionen nuestro trabajo. La gente aquí se siente vilipendiada, amenazada. Cuidadito familia Carrillo Pariente. Como diría mi Mila Ximénez, yo no amenazo, ejecuto".

Este viernes Alba Carrillo se ha pronunciado sobre este desagradable episodio a través de las redes sociales, criticando la actitud de Canales Rivera, amigo y confidente de su madre, y su supuesta nueva ilusión amorosa, y que se encontraba en plató en el momento de la discusión: "Y lo del señor Canales Rivera... ¡sin palabras! Él lo sabía, él lo contó a la casa. Y cuando tiene que defender la verdad y a una amiga se acojona y se calla", escribió en Instagram, asegurando que el torero era conocedor de la existencia del bolígrafo dentro de la casa.

Además en el programa Ya son las ocho, desvelaron que las desavenencias entre Alba Carillo y Jorge Javier Vázquez vienen "de largo": "Entre ellos hace tiempo que había mucha tensión. Ya venía de largo. Alba está fatal, ha pasado una noche muy complicada. No se esperaba los ataques de Jorge".