Miki Nadal estuvo casado 22 años con su cuñada... sin saberlo

De los cómicos pueden esperarse experiencias sorprendentes pero como la que le ocurrió a Miki Nadal cuando fue a contraer matrimonio no es algo que suceda a cualquier mortal todos los días: le contestaron al ir al Registro Civil para celebrar sus esponsales que no podía hacerlo… porque estaba ya casado. La cara del humorista maño alcanzó ante aquel funcionario la mayor expresión de incredulidad. No sabía qué hacer. Una vez transcurridos unos minutos pidió explicaciones; el del Registro erre que erre. Y después de que en tan surrealista caso obligó a intervenir a un jefe de aquella oficina se descubrió "el pastel". No es para comérselo. Lean lo que sigue, que a lo mejor se ríen un poco, lo que no está mal en estos tiempos.

Miki Nadal, que ahora tiene cincuenta y cuatro años y nació en Zaragoza, iba para abogado pero se cansó y abandonó la carrera de Derecho. Le dio por ganarse la vida a su manera y se fue a vivir a Guadalajara. Allí se casó su hermano. Y Miki ejerció de testigo. Terminada la ceremonia los intervinientes en ella pasaron a la sacristía y, como es preceptivo, firmaron el acta matrimonial. Y es ahí donde se produjo el tremendo error pues Miki Nadal, que se llama Miguel Nadal Furriel (esto último me recuerda "la mili"), aparecía en tal acta ¡como el flamante marido! Por lo sucedido, parece que el acta también llegó hasta el Registro Civil, o su mismo contenido.

Ni Miki ni su hermano eran conscientes de aquel fallo administrativo, o el sacristán. ¡Tremendo fallo! Pues como contábamos, cuando el cómico años después mostró su documentación para celebrar su enlace con Carolina Moreno Escámez le dijeron que nones. O sea: que llevaba ¡veintidós años siendo el marido de su cuñada! Y él sin enterarse. Ni tampoco su hermano, al que según ese galimatías Miki "le había puesto los cuernos". Supuestamente, claro. Porque de no haber aclarado la cosa, se hubieran enzarzado en un combate de boxeo.

Hubo que remover Roma con Santiago, pues ya se sabe que estos asuntos donde interviene el papeleo de un ayuntamiento, o un juzgado, y una parroquia eclesial, llevan su tiempo. Mas, al fin, el bueno de Miki Nadal pudo convertirse en esposo legal de la antes citada Carolina, o Carola como la llamaba en la intimidad. Tendrían un a niña bautizada como la madre. Pero cinco años después, en 2019, se divorciaron. Parece que entre ambos hubo mal rollo con peleas de por medio. Así al menos parece si es verdad que el aragonés fue demandado por su ex, que lo acusaba de vejaciones.

Olvidada su unión ficticia con su cuñada, olvidada también su boda real con Carola, ahora Miki Nadal declara estar más contento que las Pascuas que ahora se celebran porque ha conocido a una empresaria alicantina, guapa ella y con los papeles en regla por si quisiera casarse. De ello no se ha pronunciado aún Miki, un tanto remolón a pensar en otro casorio.

Miki Nadal dijo hace tiempo: "Mi sueño es jubilarme joven". Está en la edad. Pero resulta que le gusta actuar en las televisiones más que a un tonto escribir en la pizarra con una tiza. Ha pasado por un montón de programas (La sonrisa del pelícano, su debut, con Pepe Navarro en 1997), El Informal, El Club de la Comedia, Sé lo que hicísteis, Zapeando…), y en el cine, en cortos y algún largometraje, ha probado como socio en dos productoras, y tiene cuerda para rato. Como es un superdotado, algo demostrable según él porque lo calificaron con un 139 de coeficiente intelectual, está seguro de que puede muy bien ganarse "las habichuelas" . Helena Aldea, que así se llama su novia actual, está contentísima de haberlo conocido, pues piensa que se lo pasa "pipa" con sus ocurrencias.