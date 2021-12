La nueva "pedazo de casa" de Ibai Llanos: "Me la habéis pagado vosotros"

Ibai Llanos | EFE

De todas las retransmisiones de las campanadas de 31 de diciembre, probablemente una de las que más opiniones y sorpresa ha generado es la de Ibai Llanos con Ramón García. El streamed de 26 años da pasos adelante en una carrera que, en lo económico, ya va fenomenal.

Ibai Llanos desveló recientemente y por accidente cuánto ganaba al mes: más de 126.000 euros. Una cantidad holgada que permite a la estrella de Twitch mantener una cuenta corriente más que saneada… y comprarse una nueva mansión.

Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

Hasta ahora Ibai residía en una casa de Barcelona cuyo alquiler costaba más de 15.000 euros al mes que pagaba un patrocinador de sus directos. Compartía la mansión, eso sí, con otros compañeros de profesión casi tan populares como él.

Pero el momento ha llegado para Ibai Llanos de comparar su primera vivienda, y así lo ha contado él mismo: "He firmado los papeles de mi nueva casa", ha dicho a su comunidad mientras mostraba la espectacular casa en Terranova de Bellaterra, en Barcelona, con varios boxes de streaming, una discoteca, piscina, pista de pádel y baloncesto, varios salones y cerca de una decena de habitaciones. "Una pedazo de casa", así la describió él mismo.

La vivienda, de hecho, y pese a ser de un solo piso, es tan grande que podrá alquilar algunas habitaciones a sus amigos -los mismos que antes compartían casa con él- para tenerlos más cerca.

"Me emociono de solo pensarlo. Voy a tener una hipoteca a bastantes años. Puedo decir que todos los que me seguís me habéis pagado la casa porque me habéis hecho hacer mucho dinero", ha dicho con sinceridad.

La razón del cambio en realidad es laboral, como bien saben sus seguidores: todo sucede para hacer espacio a los creadores de contenido y jugadores de 'League of Legends' que forman parte del equipo de esports Koi, el nuevo proyecto de Ibai junto a Gerard Piqué.