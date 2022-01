Irina Shayk y Stella Maxwell se apoyan para olvidar a sus dos últimos amantes

Esto que paso a relatarles tiene todos los visos de un culebrón real: dos cotizadas modelos comparten desde hace poco tiempo su inesperada soledad: fueron abandonadas por sus respectivos amantes. El de Irina Shayk era el actor Bradley Cooper; y la de Stella Maxwell, la actriz Kristen Stewart. Han preferido, de momento aparecer en público asidas de la mano, dando a entender que hay entre ellas unos lazos visibles que sugieren la determinación de hacer frente, juntas, a sus infortunios sentimentales. No se olvide que Kristen Stewart es bisexual.

Vayamos por partes, que diría Jack El Destripador. Entre 2015 y 2019 Bradley e Irina mantuvieron relaciones íntimas, consecuencia de las cuales fue el nacimiento de una niña, Lea. Pese a lo mucho que se querían y el cariño que prodigaban a su hijita, Bradley Cooper "le dio puerta" a su compañera y buscó otros brazos femeninos a los que agarrarse. Sin ir más lejos, los de la extravagante Lady Gaga. En tanto Irina se lió una temporada con Kanye West, separado a su vez de una de las hermanas Kardashian, Kim. Como observarán, en Hollywood suele cambiarse mucho de pareja, lo que nos obliga a estar todos los días alertas a la hora de escribir con quién está enrollado cada cual.Piensen en nuestro "esforzado" trabajo para no meter la pata a menudo. Por su parte, la también modelo Stella Maxwell rompió con su novia Kristen Stewart: llevaban bastante tiempo enamoradísimas.

Las mujeres sabido es que suelen compartir secretos, así es que Irina y Stella se contaron sus cuitas, decidiendo hacer un frente común sin dar la sensación en público de que se sienten solitas y sin un perro que las ladren. Desfilaron juntas por la alfombra roja del cine donde se estrenó este pasado otoño la película Nightmare Alley, del hispano Guillermo del Toro, dando la sensación por las miradas que cruzaban entre ambas que eran algo más que colegas. Vestían conjuntos transparentes mientras los reporteros gráficos no cesaban de inmortalizarlas con sus cámaras; imágenes que se han divulgado en las revistas rosas.

Stella e Irina | Contacto Photo

Pero, aténme las moscas por el rabo, pues en ese mismo evento se hallaba Bradley Cooper, el ex de Irina, que era el protagonista del antes citado filme. Pero no quiso aparecer a su lado. Lo cual era lógico tras su ruptura. Pero es que entre los chismosos de Hollywood venía circulando la especie de que se habían reconciliado. No querían la noche de ese estreno darlo a conocer, Lo cual ha levantado una ola de suposiciones jugando con el secreto de si están juntos otra vez, o si lo de Irina y Stella es sólo una cortina de humo y nada serio hay entre ellas. Leña al mono, o temas para los programas del corazón y sus tertulianos.

Irina Shayk es una modelo rusa que cumplirá treinta y seis años el 6 de enero próximo. Hija de padre tártaro y madre rusa, tiene unos apellidos francamente complicados, Valerievna Shaijlislámova. Me juego lo que quieran a ver si algunos de nuestros lectores consiguen aprendérselo. Por eso optó cuando se radicó en París por el más corto de Shayk, con el que se dio a conocer en las casas de alta costura francesa y las revistas de moda, también luego en el cine. Firmó un contrato con la firma Elite Barcelona. Fue modelo exclusiva de "Intimissimi", exhibiendo ropa interior. Más de una vez prestó la imagen de su cuerpo serrano, sin ropa alguna, como sucedió en una portada de la revista "FHM". Vivió un tiempo entre nosotros, siendo también portada de "Elle", edición española, y en otras por el estilo. Hizo amistad con Penélope Cruz. Con Cristiano Ronaldo protagonizó en 2010 un sonado romance, luego disuelto porque ella viajaba mucho y el as entonces del Real Madrid tampoco podía distraerse mucho con sus ligues, que eran continuos, hasta que Georgina lo ató para ella sola y lo puso firme. Fue después cuando Irina se emparejó con Bradley Cooper como les hemos ya referido.

Acerca de Stella Maxwell, de nacionalidad neozelandesa, pero nacida en Bruselas hace treinta y un años, se la conoce entre otras cosas por habernos alegrado la vista embutida en ceñidos trajes der baño de la firma Victoria´s Secret, cuando no mostrando sus sensuales labios anunciando el último lanzamiento de Max Factor. De su vida privada, que nunca ha escondido, se sabe que fue compañera íntima de la cantante Miley Cyrus, en 2015, y un años después con la actriz Kristen Stewart, idilio que duró hasta 2018. Lesbiana reconocida que ahora está entusiasmada con Irina Shayk. La verdad es que los personajes que han desfilado por este artículo no nos dan la impresión de aburrirse.