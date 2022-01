Carla Barber, la ex de Diego Matamoros, embarazada y feliz

Carla Barber, doctora en medicina estética y ex de Diego Matamoros, ha hecho, quizá, el anuncio más importante de su vida: está felizmente embarazada.

https://www.instagram.com/dr.carlabarber/?hl=es

Así lo ha comunicado a través de su cuenta en Instagram, donde se acerca al millón de seguidores. Con una fotografía en la playa en la que rodea con sus manos su incipiente barriguita, Carla Barber dice estar muy feliz por el acontecimiento que ha contado a través de stories de instagram, en las que también recoge la reacción de su familia al conocer la noticia.

Barber, que ha rehecho su vida de la mejor manera tras su ruptura con Diego Matamoros, cuenta que el embarazo ha sido muy deseado y que ya sabe el sexo del bebé, aunque todavía no lo ha desvelado. Sobre su pareja, a quien no conocemos, hace la mejor de las descripciones. "Simplemente lo supe", contesta cuando le preguntan por qué decidió ser madre con él. "Es una persona maravillosa, generoso, cariñoso, atento, trabajador, emprendedor, atento, educado, con valores, con ética y principios, leal y un sinfín de adjetivos más. Le admiro tantísimo… Sinceramente, me ha cambiado la vida a mejor", dice de su actual pareja y padre de su futuro hijo.

Sus fans también le han preguntado por su afección del corazón, que le hace especialmente vulnerable ante un ataque cardiaco y confiesa que "su hijo tendrá un 25% de posibilidades de heredar su enfermedad", aunque quiere ser positiva y se muestra confiada de que no la heredará.

Con muchas fotografías y vídeos, Barber va narrando su embarazo y también los ejercicios que hace para mantenerse en forma durante estos 9 meses de espera.