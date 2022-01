El padre del hijo de Carla Barber "se quiere mantener en el anonimato totalmente"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para abordar toda la actualidad social del momento. Centrada, entre otros temas, en el recién anunciado embarazo de la doctora Carla Barber, ex de Diego Matamoros, dando lugar a todo tipo de especulaciones sobre la identidad del padre.

Y es que, tal y como de Kiko Matamoros, padre de Diego, la doctora Carla Barber y su hijo rompieron hace ocho meses, mientras que ella está embarazada de cinco.

El periodista Daniel Carande dio la clave: se trata del mismo chico con el que Carla Barber fue fotografiada este verano. "Se quiere mantener en el anonimato totalmente", dijo, asegurando que de momento se ha respetado esta petición.

Todo indica que, tras su turbulenta relación con Matamoros, Carla Barber ha encontrado la estabilidad en una persona "de nombre español" que se dedica al "sector inmobiliario" y que tiene casas en "Madrid, Málaga, Gran Canaria y París". Pese a este despliegue, la nueva pareja de Carla no es famosa. "Quiere estar en el anonimato. No es hijo de famoso y no tiene nada que ver con el faranduleo", aseguró el periodista en esRadio.

La crónica rosa dio la enhorabuena a Carla Barber, que este año ha sufrido varios reveses de salud un tanto severos, siempre ha utilizado la estrategia de las redes sociales sin mediar exclusivas para compartir este tipo de noticias con sus seguidores y la prensa.