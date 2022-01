Rocío Flores ha acudido al plató de El Programa de Ana Rosa para narrar cómo ha pasado con su familia las fechas tan señaladas de Nochevieja y Año Nuevo. Allí, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha desvelado que efectivamente y pese a la crisis de su padre con Olga Moreno, todos han tomado juntos las uvas en la casa de Málaga... pero también ha confirmado que la ruptura entre ambos ahora mismo es un hecho.

No obstante, cuando Rocío Flores se ha desmoronado es cuando ha tenido que pensar en su madre, que tampoco ha establecido contacto con ella en Navidad después de un año en el que ha recobrado toda su fama a costa de hundir la reputación de su padre y la de ella misma, desvelando documentos legales sobre la pelea que derivó en la ruptura entre madre e hija. De todas formas, Rocío ha asegurado que echa de menos a su madre y que la echa de menos siempre, no solo en Navidad.

El reencuentro, en todo caso, ni se ha producido ni parece cercano, aunque Rocío ha insistido en tender una mano a su madre en busca de la reconciliación. A la joven, en todo caso, le han dolido las palabras de Carrasco pidiendo "virgencita, que me quede como estoy" cuando los reporteros la preguntaron estos días por sus deseos para 2022, y así lo ha manifestado en televisión de manera visible.

Es más, no ha dudado en recriminar a su madre ciertos aspectos de su conducta con ella. "Lo que me da pena es que mi madre permita que sus compañeros de Sálvame hablen de mí como hablan, que mi propia madre permita eso", ha dicho muy afectada en AR. Una muestra del dolor personal que arrastra y que su madre, Rocío Carrasco, insiste en ignorar para posicionarse como víctima en los programas de La Fábrica de la Tele.

La separación de Olga y Antonio David

Rocío, efectivamente, confirmó que Antonio David y Olga viven separados, pero que la relación entre ellos es buena y siguen siendo una familia. "No hubo tensión, me la imaginaba diferente, la percepción que tuve es que al final la gente se separa y no tienen por qué llevarse mal, si ellos deciden llevarse bien porque en el fondo se quieren y también quieren el bien para Lola y David, pues es respetable...".

Rocío Flores está, en todo caso, acostumbrada a ver cómo sus figuras de autoridad se separan, y solo desea que sus hermanos no vivan lo que vivió ella con Antonio David y Rociíto. "Ahora se llevan bien y si Dios quiera que sigan así siempre por el bien de ellos y mis hermanos; y luego he vivido la otra parte, ahora que soy adulta hago balance y veo que es así", ha dicho con sinceridad".

Y, con voz temblorosa, ha asegurado: "Que te separes de una persona no supone que te tengas que llevar mal, que no lo tengas que saludar ni nada; al final tienen algo en común y es lo importante".