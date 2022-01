Después de unos meses especialmente complicados en los que su distanciamiento se ha hecho más que evidente, Terelu Campos y Carmen Borrego han empezado 2022 de la mejor manera posible: con un esperado reencuentro con el que por fin han enterrado el hacha de guerra.

Tal y como ha desvelado Alejandra Rubio en Viva la vida, su madre y su tía dieron la bienvenida al año nuevo compartiendo mesa y mantel -junto a su abuela, Teresa Campos, y el marido de su tía, José Carlos Bernal- el 1 de enero.

Sin entrar en detalles sobre este ansiado reencuentro familiar (del que por cierto Alejandra se enteró cuando su madre le mandó una foto con Carmen para que se la retocara) pero muy feliz de que por fin se haya producido, la hija de Terelu ha asegurado que no sabe de lo que hablaron -"fue una conversación normal, tenían que dar el paso antes que otras cosas, ya era hora", ha señalado - pero sí ha contado que tras su encuentro con su hermana su madre "está bien porque necesitaba que esto pasara". "Delante de mi abuela no hablaron, pero espero que se hayan arreglado", ha añadido.

"Me ha sorprendido. Cuando lo vi dije, '¡no puede ser!' No me lo esperaba" ha admitido Alejandra que, tras asegurar que en el reencuentro familiar "faltaba yo", ha dejado entrever que verá a Carmen muy pronto. Y es que tía y sobrina ya han roto el hielo felicitándose el año vía mensaje. "Le deseé feliz año nuevo con un corazón y ella me contestó 'igualmente cariño, espero poder arreglar las cosas contigo. Sabes que te quiero mucho'. Le contesté que por supuesto, que por mi parte las cosas se van a arreglar y por la de mi madre también" ha revelado la nieta de Teresa Campos de lo más sonriente.

¿Se producirá el día de Reyes el reencuentro familiar de las Campos al completo y veremos por fin la esperada imagen de Terelu y Alejandra de nuevo con Carmen?

Una gran noticia para la concursante de Masterchef Celebrity tras un 2021 que ha sido, en sus propias palabras "un asco" y que ha estado marcado, además de por el enfrentamiento a su hermana, por el fallecimiento de sus grandes amigas Mila Ximénez y Verónica Forqué. Así lo confesaba muy afectada Terelu en su primera intervención en Viva la vida el pasado 1 de enero, dejando claro que no volverá a hablar de sus problemas con Carmen en televisión: "No voy a contribuir a este tema ni un solo día de mi vida, quiero zanjarlo. Primero porque me hace mucho daño y segundo porque hacemos daño a personas que nos importan", confesaba.