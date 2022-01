Diana Navarro tras su éxito en el teatro sale de Madrid por la puerta grande

Diana Navarro, sin lugar a dudas está en un momento magnífico profesional, después de haber arrasado en Madrid, con la obra de teatro que ha protagonizado, que lleva por título "EN TIERRA EXTRAÑA", en la que encarna el papel de doña Concha Piquer. Le acompañan dos estupendos actores , Avelino Piedad, en el papel de Rafael de León, y Alejandro Vera, que interpreta a Federico García Lorca. Un encuentro que en la vida real nunca se produjo.

La acogida ha sido tan grande, que los 42 días que ha estado en cartel en el Teatro Español, ha llenado todos. Y en Marzo después de hacer gira por diferentes ciudades, como Córdoba, Valencia, Alicante, Sevilla, Bilbao, entre otras muchas, regresa de nuevo a Madrid al Teatro Marquina. " Estoy muy contenta, porque el éxito no ha podido ser mejor, el público ha disfrutado mucho, y tengo que decir que a la familia Piquer le estoy muy agradecida, porque me han proporcionado todo lo que he necesitado de Doña Concha, vinieron sus nietas Conchitin e Iris, y también Ramiro Oliveros, desgraciadamente su hija Concha Márquez, no. Les gustó mucho y eso para mí ha sido muy importante". Así me lo contó después de nuestro encuentro después de la función.

Diana ha sido la primera vez que se ha subido a un escenario como actriz de teatro, ya que en cine ha hecho diferentes papeles en 4 películas. "Esta experiencia ha sido única, y meterme en el papel de La Piquer ha sido precioso porque está hecho desde el respeto, y sin imitación porque ella era única. Siempre he tenido gran admiración por esa familia. Concha Márquez me llamó hace 16 años para felicitarme por mi canción " Sola", y me la cantó, y fue uno de los regalos que siempre tengo presente".

Con el éxito que ha obtenido, con toda seguridad, que ha nacido una estrella de la interpretación , porque cantando se puede decir que es una grande. Felicidades.