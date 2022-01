Tensión entre Sonsoles Ónega y Gloria Camila: "¿Quiere usted hablar?"

Los colaboradores de Ya son las ocho, espacio presentado por Sonsoles Ónega en Telecinco, han comenzado el año con muchas ganas de hablar. Tanto, que este lunes protagonizaron un fuerte encontronazo con la presentadora, que tuvo que gestionar como pudo la tarea de calmar a sus tertulianos. Una de las colaboradores más combativas fue Gloria Camila, que durante un debate sobre su hermana Rocío Carrasco, se quejó de que no se le dejaba de hablar.

Debido al poco tiempo del que dispone el programa, Sonsoles silenció en más de una ocasión a la hija de José Ortega Cano, que se mostró indignada al no poder expresar su opinión: "Luego cojo turno para hablar", reprochó a la periodista, que intentaba cambiar de asunto. Unas palabras que no gustaron nada a Sonsoles, que no se quedó callada.

"¡No hija, si quieres hablar, habla!", dijo la comunicadora con semblante serio ante la insistencia de su compañera. "¡Cómo estáis hoy!", continuó Sonsoles. Y es que la hermana de Rocío Carrasco no fue la única que este lunes se mostró "demasiado intensa": "No quiero empezar el año así", concluyó la presentadora cuando por fin pudo cambiar de asunto en la mesa de debate. Aún así, vivieron otro momento tenso cuando, minutos después, Sonsoles volvió a llamar la atención a Gloria Camila con ironía: "¿Quiere usted hablar?".