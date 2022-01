Kiko Rivera, a punto de atropellar a una mujer por conducción temeraria

Kiko Rivera al volante | Europa Press

Kiko Rivera no puede parar de acumular polémicas. Después de un inicio de año un tanto complicado poe su polémico bolo en Asturias en el que apenas estuvo 40 minutos y pinchó tres canciones, ahora el hijo de Isabel Pantoja ha demostrado ser todo un peligro al volante. El dj estuvo a punto de atropellar a una mujer que cruzaba un paso de peatones en su huida desesperada de la prensa.

Paquirrín conducía su voluminoso Audi por las calles de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) cuando adelantó a un coche que se paró en un semáforo en ámbar para coches e invadió el sentido contrario para salir a toda velocidad. Tal y como se ve en las imágenes publicadas por la agencia que le seguía, Kiko no se molestó en mirar si había peatones cruzando. La mujer que cruzaba muy cerca se dio la vuelta asustada al percatarse del movimiento del coche.

Kiko Rivera a punto de atropellar a una mujer en un paso de peatones 📹 Castilleja de la Cuesta, Sevilla pic.twitter.com/H9Tq7eOze3 — SocialDrive (@SocialDrive_es) January 5, 2022

Esta infracción podría estar sancionada bien con la retirada de seis puntos del carnet de conducir y 1.000 euros o por la vía penal si se considera temeridad manifiesta, lo que podría conllevar una pena de cárcel.

Tras su polémica en Asturias, Kiko respondió a través de su canal de Twitch, arremetiendo contra Telecinco diciendo "iros a la mierda, ya me llamaréis", y contra los organizadores del bolo. "Lo que no se puede hacer es organizar un evento tal y como está el mundo y que todo dios esté sin mascarilla. Mandé que se pusieran la mascarilla, había más de 200 personas, y no quisieron ponérsela. Tengo mujer, tengo hijos, teníamos una Nochevieja por delante a la que venía gente mayor, con la que hay que tener cuidado con no pegarle este tipo de cosas. Como no se pusieron la mascarilla cogí y me fui", explicó.