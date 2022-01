Las fotos que no hemos visto de Bárbara Rey y Bigote Arrocet, en Semana

Extraña exclusiva en Semana con fotografías inéditas de Bigote y Bárbara tomadas en Málaga, la ciudad en la que han celebrado juntos la Nochevieja y el Año Nuevo. De hecho dice la revista que el humorista no abandonó la casa de la vedette hasta el día 2 de enero.

Lo extraño del reportaje es que incluye varias imágenes que no hemos visto hasta ahora. Las agencias habían conseguido captar el momento en el que entran y salen del restaurante en el que comieron con unos amigos, pero hoy vemos nuevos momentos, como una instantánea en la que Bigote posa detrás de Bárbara, que alza sus manos para entrelazarlas con las del artista.

No es la más sorprendente: Bárbara y Edmundo también posan juntos en un taller de pintura (de cuadros, no tipo Aurgi) que pertenece al pintor expresionista Manolo Rincón. En las fotos, que parecen sacadas del típico reportaje de los años 90, los dos hacen como que no se dan cuenta de que la cámara les está inmortalizando mientras se prueban chaquetas u ojean un catálogo.

Si a esto le sumamos que en el texto dice Semana que "ajenos a las miradas de curiosos, la pareja no dejó de intercambiar gestos cariñosos entre los que no faltaron besos en la mejilla", ya tenemos el reportaje que preludia el reportaje del anuncio del romance. Una nota más: dice Semana que Bárbara podría viajar con Bigote a Chile para trabajar en el mismo proyecto que tiene Edmundo. ¿Será soplar los molinillos de sus empresas eólicas?.

El reencuentro de las Campos, con foto exclusiva

El selfie alcanza la categoría de exclusiva en la portada de Lecturas, que, en recuadro pequeño, nos enseña la foto que demuestra que Las Campos ya no se llevan mal. Aprovechando que Terelu es columnista en la revista, Carmen, Teresa y Terelu le han pedido al marido de la primera que les tire una foto para ilustrar su colaboración semanal. El resultado es una imagen de pésima calidad en la que las tres, madre e hijas, aparecen sonrientes. Les falta un periódico con la fecha, para que sepamos que la fotografía es reciente.

Terelu narra "cómo fue el reencuentro" con su hermana el día de Año Nuevo: "No hemos hablado de nada. No quería que la comida se convirtiera en un ir y venir de reproches. Todo el mundo en esta historia sabe de lo que es responsable y ya he marcado los límites". Es decir: se han reconciliado, pero no del todo, lo que les va a permitir seguir hablando de su enfrentamiento en los distintos programas en los que trabajan.

Escribe la presentadora que encontró caras de felicidad y que fue una comida normal, agradable y familiar y que después de comer las dos se tumbaron en el sofá. "El menú era de resaca: sobras del día anterior". Sólo esa frase ya explica sus intenciones para con su hermana.

En Semana se han hecho con unas fotografías tomadas solo unas horas antes, durante la celebración de la Nochevieja. En ellas vemos a a Terelu con Teresa, una prima y un sobrino desconocidos, y la periodista Isabel Rábago.

Tamara Falcó, de vacaciones caribeñas

Lecturas se apunta una de las exclusivas de la semana con la publicación de una docena de fotos en las que vemos a Tamara Falcó como es: sin los filtros y el fotoshop al que nos tiene acostumbrados. La hija de Isabel Preysler pasó la Navidad con su madre en Miami y horas después puso rumbo a La Romana, en la República Dominicana, donde la estaba esperando su novio, Íñigo Onieva, y su pandilla de amigos, "sus best friends de los verdad" (así los ha definido ella en Instagram).

En las imágenes vemos a Tamara subiendo a la lancha luciendo un escotado bañador que nos deja ver su trasero. Con imperfecciones y celulitis, pero estupendo. Tamara tiene 40 años y lleva la mitad de ellos luchando contra los kilos de más. De hecho, cuenta Lecturas que "antes de los excesos de las Navidades a Tamara e Íñigo se les vio salir de la clínica de ayuno Buchinger". Quizá se preparaban para este momento.

El resto son fotos de Tamara y sus amigos de la jet disfrutando el clima, las langostas y las bondades del lujoso resort Casa de Campo, de Cala Romana, que dispone de villas de cuatro o cinco habitaciones cuyo precio oscila entre los 2.500 y los 3.000 euros por noche. Añade Lecturas que la pareja se llevó un susto tremendo cuando circulaban en un carrito de golf que conducía Íñigo y que perdió el control. La cosa quedó en nada.

Fran Rivera y Lourdes Montes presentan su nueva adquisición

Se supone que, después de ingerir la dosis adecuada de antihistamínicos y cortisona, debido a su alergia a la prensa rosa, Fran Rivera ha posado para Hola junto a su mujer para enseñarnos la finca que compraron a principios de año en El Rocío. "Fran y Lourdes nos descubren ‘La Calma’", leemos en la portada de la revista, bajo una imagen tan navideña como bucólica en la que ambos posan delante de una mesa decorada con granadas y flores secas y vestidos de chaquetilla príncipe de Gales (ella) y terciopelo y cuello alto (él).

La propiedad, dice Hola, está ubicada en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa, a 40 kilómetros de al sur de Sevilla y a 25 de El Rocío. A las puertas del Parque Natural de Doñana. Allí, la pareja "ha encontrado el lugar perfecto para desconectar y pasar momentos inolvidables con sus hijos".

Fran describe el lugar como "su paraíso" y anuncia que pretende emplearlo para acercar las empresas al mundo del toro. Lourdes, por su parte, confiesa que está deseando volver a ser madre.

Kiko Hernández también enseña su nueva casa

Kiko Hernández se convierte en el protagonista absoluto de la portada de Diez Minutos en una exclusiva en la que enseña su nueva casa: un chalet valorado en unos 2,5 millones de euros que consta de una vivienda de 700 metros cuadrados, más 3.000 de parcela, 7 habitaciones y 7 baños.

En páginas interiores vemos algunas de las estancias de la vivienda, decorada en tonos neutros que Kiko intenta alegrar con una colección de cojines con la cara de la pintora Frida Kahlo y que conjuntan con su colorido jersey. También enseña su ordenada cocina con su correspondiente pata de jamón, la habitación de sus hijas en color rosa o la piscina climatizada cubierta, que, dice Diez Minutos, es una de las joyas de la corona de la residencia familiar. Dice el colaborador de Sálvame que está en la mejor etapa de su vida.

Elena Furiase, embarazada de su segundo hijo

Hola lleva en un recuadro en su portada el anuncio del embarazo de Elena Furiase, que todavía no ha confirmado la información pero que mantiene una excelente relación con la revista: es la que publicó la exclusiva de su boda el pasado mes de septiembre. Cuenta Hola que Elena y Gonzalo Sierra están felices y encantados con la buena nueva y que ella ya ha cumplido el primer trimestre de embarazo.

Cóctel de noticias

Esther Doña y el juez Pedraz, besos a la orilla del mar. La viuda del marqués de Griñón habla en Hola de sus Navidades: "Hemos estado disfrutando en familia", confiesa a su revista de cabecera, que publica una foto en la que se besa con el juez durante la celebración de su 44 cumpleaños. Ya no se pone años, como hacía cuando estaba con Carlos Falcó. Ahora la diferencia es más ajustada.

Patricia Cerezo reafirma su relación con Kike Gámez. Semana publica varias fotos de la ex de Ramón García paseando del brazo de su nuevo novio. Mientras, Ramontxu afronta la ruptura trabajando: sus campanadas junto al youtuber Ibai Llanos han sido todo un éxito de público.

Semana, preocupada por el futuro de los colaboradores de Sálvame. La revista dedica un reportaje en el que desgrana cuáles son los proyectos paralelos de los tertulianos del programa. Desde la productora que acaba de inaugurar Carlota, a las agencias de representación de Kiko Matamoros, pasando, cómo no, por los gazpachos de Belén Esteban.

Carolina de Mónaco, abuela real en la nieve. Vemos en Hola a la princesa monegasca ejerciendo de matriarca de sus hijos, que han despedido el año en la estación de esquí de Gstaad, como buenos millonarios que son. Varias páginas después, el que esquía es Alberto de Mónaco, que se marchó a los Alpes franceses con sus hijos pequeños tras visitar a Charlenne en la clínica en la que se encuentra ingresada no se sabe muy bien por qué. Hola incluye la foto en la que los cuatro hijos del príncipe, los engendrados dentro del matrimonio y los que no, posan juntos por primera vez.

También merecen mención especial Lady Elena y Sir Norman Foster. Como es habitual, vemos a la ginecóloga (reconvertida en "mecenas y coleccionista") y al arquitecto en Hola disfrutando de la estación suiza de St. Moritz. Allí han vuelto a hacer gala de su excentricidad a la hora de vestir.

Sonia Ferrer posa por primera vez con su novio, el desconocido Sergio Fontecha. Él es inspector de la Policía Nacional y se conocieron hace un año. Ya se han comprometido y quieren casarse antes del verano, confiesa Sonia en una exclusiva en Hola en la que asegura que ha encontrado "al hombre de su vida".

Pepe Barroso y Gara Arias celebran la Navidad en el Caribe. Cuidado reportaje que Hola nos vende como algo parecido en un robado en el que la pareja, que hace unos días anunciaba su próxima paternidad en esta misma revista, disfruta del mar en la República Dominicana.

Elsa Pataky un Amaia Salamanca han recibido el año juntas con sus respectivas familias. Leemos en Hola que las dos actrices son amigas desde hace años y que han pasado la Nochevieja en la casa que tiene Gelete Nieto en la isla. Gelete está casado con Beatriz Matallana, maquilladora de ambas en numerosas producciones.