Paz Padilla contesta a las críticas por su ausencia en el polémico homenaje a Chiquito de la Calzada

La ausencia de Paz Padilla en la inauguración en Málaga de la estatua en homenaje al cómico Chiquito de la Calzada ha despertado una gran polémica. Todo empezó meses antes por cuestiones económicas, ya que muchos cómicos criticaron que la presentadora de Sálvame no hubiese aportado dinero para llevar a cabo los homenajes, algo a lo que Paz Padilla siempre se ha negado a responder.

Uno de los más críticos ha sido Toni Antonio, que ha mostrado su enfado porque se haya hablado más de la asistencia de Edmundo Arrocet y Bárbara Rey o de la ausencia de Paz Padilla que del propio homenaje. "No podéis ensuciar el trabajo que hemos hecho. Me indigna que no se haya hablado de lo importante. Preguntarle a Paz Padilla a ver si ella habla. Ella fue más amiga de Chiquito que yo. Cuando querías hablar, me siento en una silla y cobro", dijo muy enfadado.

Hasta el momento, Paz Padilla solo había dicho que Chiquito "fliparía" si viera lo que está sucediendo y esta semana ha dado un paso más: "Yo estoy muy feliz y chiquito estaría muy feliz con esa estatua tan bonita. Estoy muy orgullosa de los compañeros que le han hecho este homenaje. El amor no lo puede todo, pero perdura. Chiquito, te quiero con locura", aseguró muy afectada y a punto de romperse. La presentadora, no está dispuesta a dejar que nadie dude de sus sentimientos: "Nadie va a cuestionar mi amor por Chiquito porque el amor no se mide".