Carlota Corredera intenta humillar a Rocío Flores y Gloria Camila: "Estáis perdiendo el norte"

Carlota Corredera ha cargado duramente contra Rocío Flores y Gloria Camila tras las declaraciones que estas han realizado en los últimos días contra María Patiño en sus respectivos programas de televisión.

El conflicto estalló cuando la presentadora de Socialité acusó a Rocío Flores de hablar por boca de su padre Antonio David Flores, algo que no gustó nada a la hija de Rocío Carrasco: "No voy a contestar a María Patiño porque, para mí, es una periodista que no tiene credibilidad ninguna (…) Me acusó de haber puesto una denuncia falsa. Dijo que tenía un vídeo de mi padre poniendo los carteles en los que aparecía la palabra maltratador... Me senté aquí y dije que eso era totalmente falso. Es una periodista que está denunciada penalmente", dijo en El programa de Ana Rosa.

Su tía Gloria Camila apoyó sus palabras y atizó también a Patiño: "Pocas veces estoy de acuerdo con lo que dice María Patiño. Rocío Flores no habla por boca de su padre. Cada uno habla por su boca y sus vivencias y lo que considere que es más oportuno hablar", explicó en Ya son las ocho en Telecinco.

En un intento de humillar a las jóvenes y reivindicando su puesto de presentadora, Carlota Corredera acusó a Gloria y Rocío de estar "desubicadas" y pidió respeto para su compañera: "Esto es para Rocío flores y para Gloria Camila, para las dos. Habéis perdido el norte. Aunque discrepemos y no os guste nada lo que oís sois personajes no periodistas. En Mediaset María Patiño es presentadora. Vosotras sois personajes no periodistas, las periodistas somos nosotras", dijo con tono amenazante mirando a cámara.

A esto, la presentadora gallega añadió: "Así que mejor que respetéis el oficio de las personas que trabajan y damos la cara en televisión, en la cadena en la que ahora trabajáis vosotras. María Patiño es presentadora y además es periodista. Respeto para ella y respeto para las presentadoras que trabajan en Mediaset y no están de acuerdo con vosotras. Respeto porque estáis un poquito desubicadas, gracias".

Carlota Corredera aclaró a la hija de Rocío Carrasco y también a su tía Gloria Camila Ortega que no pueden acusar a nadie de no tener credibilidad solo porque no les guste lo que se diga de ellas. "Estoy respondiendo a una colaboradora de Mediaset lo que ha dicho de una compañera mía, que no tire a ninguna compañera".