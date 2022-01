La faceta 'artística' de Santiago Pedraz: "Esos cuadros son terrorismo pictórico"

Santiago Pedraz no es muy dado a hablar de su vida personal y por eso, al contrario que su pareja Esther Doña, ha decidido darle otra utilidad a su cuenta de Instagram con el comienzo de año. El juez de la Audiencia Nacional ha comenzado a compartir con el mundo su faceta de pintor y estos días ha enseñado algunos de los cuadros al óleo que ha pintado en el último año, entre ellos, ‘La impostura del universo interior’ o ‘Sobre la elocuencia de una cruz vulgar’.

La obra titulada ‘Contigo: El sueño infinito Locura pulmonar’ es el favorito de Esther y el que el juez decidió regalarle. "Quiero compartir con todos vosotros un regalo que me hace muchísima ilusión y es un cuadro que me ha pintado mi pareja, Santiago Pedraz, del que no puedo estar más orgullosa", dijo la viuda del marqués de Griñón en Instagram.

Un arte abstracto del que el juez no ha querido dar más detalles y que deja libre a la interpretación. Sobre la faceta artística del magistrado se habló en la crónica rosa de Es la Mañana de Federico, donde Federico Jiménez Losantos calificó sus obras como "terrorismo pictórico".

Isabel González recordó que "hay mucha gente a la que le ha dado por los pinceles en la pandemia", pero para el presentador de la mañana "esos cuadros son atroces". "Son delictivos, anticonstitucionales", añadió con humor. Mientras que Isabel ve en el cuadro "un mapa de isobaras", Federico ve "unos pulmones muy deteriorados como los suyos, con lo que fuma...". Un hobbie desconocido del juez pero que, sin duda, no deja indiferente a nadie.