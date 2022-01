Jorge Javier Vázquez, en "crisis con Madrid", habla de su futuro en Telecinco: "Que me echen"

Jorge Javier Vázquez se ha sincerado en El taxi de Onda Madrid relatando su estado de ánimo tras las últimas polémicas y la evidente crisis de audiencia y contenidos que vive Telecinco. El presentador lleva algunas semanas fuera de los platós y, consciente de ello, no ha eludido preguntas sobre una posible retirada.

Un aspecto que Jorge Javier tiene claro. "Yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo", dijo en Onda Madrid, asegurando que no sabe lo que le queda de contrato, que le gustaría cumplir. "Si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento en el que, si tengo que estar en el banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato".

La amargura del presentador es evidente al contar su decepción con Madrid, ciudad que le acogió y donde ha tenido sus grandes éxitos laborales. "De un tiempo a esta parte he vivido un agotamiento. Ahora estoy en un momento de vivir otro Madrid. Es una de las mejores ciudades para vivir, pero no me gusta el proceso que está llevando en los últimos tiempos. Estamos viviendo ahora el 'El gobierno nos roba' y no me gusta el cariz que está tomando la situación. Lo hablaba con Manuela Carmena hace días, que tal y como está el ambiente dan ganas de largarse y me decía: 'no, hay que quedarse y seguir luchando'".

Para Jorge Javier, su "relación con Madrid está en un impasse, creo que estoy en crisis con Madrid". Reconoce, eso sí, que quizá sea cosa suya: "Pero creo que es por la edad. Es más crisis mía que de la ciudad. Cuando yo vine de Badalona a Madrid hace 25 años, me encontré un ciudad ideal, mejor a la que había imaginado. He vivido los mejores años de mi vida"

Sobre su siguiente etapa Jorge Javier confesó no tener mucha idea, ya que no sabe dirigir ni crear contenidos. "Yo siempre digo que cuando se acabe esto, pienso en irme de España una temporada para recuperar un poco el anonimato y para poder hacer vida de barrio. Cuando fue Pepe Navarro hace unos días al Deluxe, me dijo que cuando dejas de estar en primera línea, se nota mucho".

La crisis es extensiva a los propios formatos que presenta, empezando por Sálvame, que vive una crisis de audiencia que se prolonga meses. Sobre el futuro, Jorge Javier explica: "A mi me importa poco el legado. La filosofía del programa es entretener. He sido feliz, muy infeliz y ahora soy, bueno, razonablemente feliz". Reconoce, eso sí, que "hay momentos en los que te sientes carbonizado, pero hay algo que me da tranquilidad. Tras tantos años de carrera, no me queda mucho más por descubrir. A quien le gustas le gustas y quien no, ya no le vas a gustar ya".