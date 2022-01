Samantha Hudson podría convertirse muy pronto en la nueva colaboradora de Sálvame. Así lo confirmó la propia artista este lunes tras recibir la propuesta de Carlota Corredera de conducir una sección semanal en la que tratará temas de actualidad: "¿Que te parece si te incorporas al equipo de Sálvame?", le preguntó la presentadora, explicándole que podría dirigir su propio espacio semanal " a partir de ya" para hablar sobre los temas que más le interesen.

"Yo me animo a un bombardeo, cariño, soy un todoterreno", respondió la exconcursante de Masterchef Celebrity, asegurando que está dispuesta a hacerlo siempre y cuando se traten temas alejados de la crónica social, "como el feminismo, la homofobia...": "A veces hay temas que, honestamente, me la repampinflan. Pero sí hay temas en los que me gusta centrarme, porque a veces de las frivolidades se pueden sacar temas como mucha sustancia y algo de lo que aprender", añadió.

Para la invitada, "el mundo de la prensa rosa y del corazón está muy mal tratado porque a veces se trata con tintes misóginos, como para chicas tontas", dijo para sorpresa de la presentadora y los colaboradores.

Este fichaje ha generado un gran debate en las redes sociales, mientras que sus seguidores aseguran que es un fichaje "excepcional" a la vez que "surrealista", otros han recordado los terribles mensajes que Hudson publicó hace unos años en sus redes sociales y que contrastan con la lucha feminista de la que alardea el programa de La fábrica de la tele.

"Odio a las mujeres que son víctimas de violación y que recurren a centros de autoayuda para superar su trauma. Qué putas pesadas", "Puta zorra que vas embutida y te dejan entrar por guarra. Cómprate una barbilla decente, subnormal", "Odio a la gente que hace cosas porque sí, como por ejemplo una niña de 12 años que aborta para poder continuar con sus estudios" o "Si una menor de edad me viniera a pedir ayuda porque está siendo víctima de acoso sexual, le escupiría en la cara", son algunos de sus controvertidos tuits.

Me da igual que tuviese 15, 17 o 20 años ... ¡ESTO NO ES NORMAL A NINGUNA EDAD! Me gustaría saber que piensan en @salvameoficial del pasado "Twittero" de Samantha Hudson y su lamentable comportamiento...

¿Qué pasaría si esto lo escribe Rocío Flores?

Vuestra doble moral da asco. pic.twitter.com/fEzacPhTPi — •La Rana Verde• (@LaRanaVerdee) January 10, 2022

Aunque Samantha Hudson trató de justificar estos mensajes, asegurando que los escribió cuando era "un adolescente" y que se arrepiente de ello, las voces más críticas no ven con buenos ojos su fichaje: "Hoy le ríen las gracias y la reciben con honores. Feministas sois, ¿verdad?", "Me da igual que tuviese 15, 16 o 20 años, esto no es normal a ninguna edad (…) ¿Qué pasaría si esto lo escribe Rocío Flores? Vuestra doble moral da asco" o "La feminista Carlota Corredera hoy le ha pedido que sea colaborador de Sálvame a un tal Samantha Hudson que ha dicho cosas como estas", han recordado algunos tuiteros.

Hoy Samantha Hudson en @salvameoficial con @CarlotaLlauger y todos le ríen las gracias y reciben con todos los honores. Feministas sois, verdad? pic.twitter.com/DZw2CixJcQ — 🚗👬 (@CarmenFCollado) January 10, 2022