Los famosos se rinden ante Raphael en su noche más especial: "Es un mito"

Cumplir 60 años en los escenarios no es tarea fácil y no lo puedo decir cualquiera. Raphael es todo un referente, e indiscutiblemente un artista irrepetible. A la presentación de su documental acudieron tanto amigos como admiradores del cantante. Uno de los primeros en llegar fue Pedro, que tuvo unas palabras muy cariñosas para el artista, al que le une una amistad de muchos años. Alaska y Mario, imposible que faltasen a la cita de su gran amigo. Mario lo describió así: "Somos raphaelistas, eso se sabe, y si no lo eres es que no eres nadie en este mundo".

Por su parte, Alaska contó lo mucho que le gusta actuar con él: "Por suerte me pasó muchos años después de lo que me iba a pasar, porque la primera vez que íbamos a actuar juntos fue en 1985, y sí eso me hubiera pasado, creo que me hubiera muerto, porque era muy pequeña y me pasó más adelante. Aun así me pasé llorando todo el concierto pensando que no me iba a salir la voz y fue muy emocionante. No solo el grabar con él, y hacer televisiones como hemos hecho juntos, si no aquel aniversario en la plaza de toros, que fue épico", dijo la cantante. "Mi descripción de Raphael es que es el ejemplo en el que a todos nos gustaría mirarnos. Trabajador incansable, una persona a la que no se acomoda, mira que tiene un repertorio magnifico, pues él sigue con autores nuevos, por eso sus conciertos duran 4 horas, no deja de añadir. Yo siempre le dig, que me agota hablar con él. Incluso cuando estaba malito y le preguntabas, y te decía dentro de 2 meses hago esto y dentro de 3 otra cosa. Él es así", contó..

Miki Nadal tampoco quiso faltar a la cita y tuvo unas palabras muy cariñosas para el artista. "Su carrera es interminable, es un campeón, y eso nos gustaría conseguirlo todos. Sigue arrasando y siempre que haya oportunidad hay que verle. Le describiría como uno de los grandes que ya no quedan. Es un mito." Así habló del artista.

Rozalén, gran admiradora del cantante, comentó que estaba deseando ver el documental. "Raphael, tiene una personalidad tan fuerte y sabe reinventarse permanentemente, hay muy pocos artistas que siempre están arriba. Él lo consigue por la constancia y el trabajo. Es impresionante cómo se cuida, cómo piensa en el trabajo, siempre tan cariñoso, no solo conmigo, con todos. Es el espejo perfecto para mirarse. Es muy listo con la gente joven. Soy muy fan de él, es muy buen artista se mire por donde se mire. : ". Así lo describió.