Jorge Javier Vázquez responde a las críticas y admite que es un "pequeño dictador"

Jorge Javier Vázquez llega a Madrid para estrenar su obra Desmontando a Séneca, con la que ha obtenido un éxito rotundo durante su gira por buena parte de nuestro país. Con motivo del estreno de su obra en la capital, el presentador de Sálvame se sincera como pocas veces y confiesa cómo está, cómo se ve en el futuro y qué opina de las críticas que sufre por su carácter.

Un carácter que le ha reportado ya diversas broncas en plató, así como acusaciones de dictador. Preguntado por Europa Press sobre si es una persona autoritaria, Jorge Javier lo reconoce así: Ah, es que eso lo soy y mucho". Y, con buen humor, puntualiza que eso ya "lo decía mi Mila Ximénez, una frase que nos encantaba que era "yo no amenazo, yo ejecuto" y nos descojonábamos".

No obstante, en otro momento de la entrevista el presentador desmiente que haya vetado a alguien en los platós: "Quiero que quede claro que yo no he vetado a absolutamente nadie en televisión", dijo en relación a su última bronca con Lucía Pariente y Alba Carrillo.

Jorge Javier reconoce que "desde muy pequeño" ha sido así de dictatorial. En declaraciones a Europa Press, el presentador asegura que "era el pequeño dictador, sí, yo no engaño y esto es lo que hay. Un meme que me encanta de un tío que se pone muy borracho en una fiesta y dice ‘si ya saben cómo acabo para que me invitan’. Pues yo no engaño".

Siguiendo con esta vertiente irónica, y preguntado por esa posible guerra de presentadores de Sálvame entre él, Carlota Corredera y Paz Padilla, sostiene que: "A ver, yo creo que soy el mejor luego ya las otras que arreen. Yo no batallo, yo lo que hagan las otras ya…mi posición es indiscutible".

Y trata por último de despejar algunos rumores sobre si su formato está en crisis, al menos, para él. Al respecto, Jorge Javier dice que Sálvame es "un programa en el que me lo paso muy bien y te deja hacer muchísimas cosas. Como profesional de la televisión ¿qué más puedes hacer? Es complicado encontrar un programa que te permita tantos registros".