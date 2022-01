Rocío Flores reapareció este jueves en El Programa de Ana Rosa tras confirmarse la relación de su padre Antonio David Flores con su amiga y compañera en plató, Marta Riesco. Con la cara visiblemente hinchada de haber estado llorando en las últimas 24 horas, la joven aseguró que "respeto lo que cada persona quiera hacer con su vida", evitando una vez más hablar mal de su padre a pesar del dolor.

A pesar de que la infidelidad de Antonio David con Marta es un rumor que circula desde septiembre de 2020 por unas imágenes que emitió el Deluxe, Rocío aseguró que siempre quiso desmarcarse del tema y no darle mayor importancia. "No he querido saber absolutamente nada. Nunca he preguntado y en algunas ocasiones él ha querido hablar de ello conmigo, pero no me sentía preparada y no quería hablar del tema", confesó.

A pesar de todo, la joven reconoce que "hace tiempo que notaba cosas raras" pero prefirió ignorarlo y centrarse en ella para no responsabilizarse de la vida de los demás. "Veía comportamientos extraños pero no he querido entrar en ello". Esto se debe a que Rocío Flores tenía todavía la esperanza de que su padre y Olga recondujesen la situación y volvieran a estar juntos.

Fue Olga Moreno quien, a través de una conexión telefónica, confirmó que ni ella ni Rocío tenían constancia total de esta relación que se acaba de confirmar, por lo que Antonio David mintió cuando negó antes las cámaras que había una tercera persona.

Sobre su relación de amistad con Marta Riesco, dejó claro que no han vuelto a hablar. Rocío Flores concluyó con un deseo: "Lo único que quiero es que se lleven lo mejor posible. Está clarísimo que una separación no es idílica. Yo he tenido una conversación con los dos y poco más te puedo decir. Que intenten hacer las cosas de la mejor forma posible y que hagan el menor daño".