Ana Guerra habla de su distanciamiento con Aitana Ocaña y compañeros de 'OT'

Ana Guerra fue una de las primeras asistentes que acudió a la presentación del documental de Raphael, y no tuvo ningún problema en pararse para hablar con la prensa y contar cómo está su relación con sus compañeros de OT.

Hace unos días que la cantante hizo unas declaraciones en el programa de Fuera del Mapa, de Alberto Chicote, en el que habló de cómo era su relación con sus compañeros del concurso, y en particular de su distanciamiento con Aitana Ocaña. En la actualidad solo mantiene contacto con Ricky y Roi.

En sus declaraciones se mostró muy cauta, y al referirse a su ex amiga y compañera dijo que hay personas que pasan por tu vida durante un tiempo y en cambio otras se quedan. No se centró en ninguno de sus compañeros. "Yo salgo de la academia y tenemos un boom, y aunque no era mi estilo, el tema "Lo malo" funcionó como un tiro, y luego llegó el toro tema "La hora", del mismo estilo. De repente te entran dudas de ti misma y de lo que quieres dentro de la música. Al final, lo que prevalece en la vida es la verdad y la fidelidad a uno mismo, y el final ya se ha visto". Así lo explicó, zanjando el tema.

La canaria confesó ser muy fan de Raphael y está muy orgullosa de haber tenido la suerte de haber compartido escenario con el artista. "Fue en mi tierra, en Tenerife, con el tema "Digan lo que Digan", y me dijo que había quedado muy bien. Eso para mí fue una alegría muy grande". En todo momento tuvo unas palabras muy cariñosas para Raphael: " Su carácter humilde, y trabajador incansable".