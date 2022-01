Drama familiar: Olga Moreno abandona Málaga y Rocío Flores visita una inmobiliaria en Madrid

Rocío Flores vivió el jueves uno de los días más complicados de su vida. Dio la cara públicamente en El Programa de Ana Rosa tras la confirmación de la relación que Antonio David Flores mantiene con su amiga Marta Riesco y, destrozada, confesó que desconocía el romance de su padre y la reportera. Sin poder contener las lágrimas, admitió que nunca había perdido la esperanza respecto a una reconciliación entre su progenitor y Olga Moreno.

Una mañana repleta de emociones y de momentos complicados tras la que Rocío abandonaba las instalaciones de Mediaset y, antes de poner rumbo a Málaga para reencontrarse con su familia, visitó una inmobiliaria en Pozuelo de Alarcón (Madrid). ¿Está buscando piso en la capital o es para su padre? ¿Está pensando en invertir la importante cantidad de dinero que ha ganado gracias a su trabajo en televisión y su faceta de influencer en redes sociales?

Con el rostro hinchado de haber llorado largo y tendido, la hija de Rocío Carrasco no aclaró el motivo de su visita a la inmobiliaria pero, con la voz entrecortada, pidió a la prensa que le den un respiro porque han sido días especialmente complicados: "Estoy más tranquila, pero os voy a pedir una cosa aunque sé que es complicado. Necesito que por lo menos hoy me deis un poco de aire este pequeño rato, por favor. Luego me voy a ir a Málaga y me hacéis todas las preguntas que queráis, pero ya sabéis cual es mi respuesta", dijo.

En cuanto a Olga, que reapareció a través de una llamada telefónica en El programa de Ana Rosa para apoyar públicamente a Rocío, ha abandonado estos días Málaga para refugiarse en Sevilla con su familia. El pasado miércoles, cuando salieron a la luz las fotografías de su todavía marido con Marta Riesco, Olga echó el cierre a su tienda de ropa alegando enfermedad y viajó a la capital andaluza.

Estos días están siendo un verdadero infierno para ella y ha dejado claro que no va a hacer ninguna aclaración más al respecto. "Vais a estar aquí todo el día y de verdad que no voy a decir nada, me da pena que estéis aquí. No voy a comentar nada y sé que es tu trabajo", comentó a la prensa junto a su hermana cuando entraba en casa de sus padres.

Dejando claro que no quiere formar parte del show que se ha formado, Olga seguirá en Sevilla, donde está recibiendo todo el cariño que necesita por parte de su familia. A pesar del complicado momento que está viviendo, Olga no pierde la sonrisa en su rostro.