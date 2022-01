La nueva vida de Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja: quiere ser política y retomar la relación con su hija

Seis años después de aparecer públicamente en la prensa de nuestro país, Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, ha reaparecido para contar como es su vida actual y hablar sobre la relación con su hija. La peruana vive en Arequipa, ha retomado sus estudios de secundaria que abandonó a los 13 años y sueña con estudiar enfermería. En su lista de deseos, figura el querer ser congresista para "ayudar a las personas y familias que malviven en Perú", como le sucedió a ella.

En declaraciones al youtuber JuancaVlog y recogidas por Lecturas, Roxana habla sobre su dura infancia: "Fue muy dura, muy precaria. Vivía con mis papás, éramos muchos hermanos y mis papás no nos podían dar todas las comodidades. Mi mamá era ama de casa, mi papá trabajaba como peón de obra, su sueldo muy bajo y no nos podía mantener a todos. Había mucho cariño y éramos felices, pero en lo económico, nuestra situación era muy precaria", narra Roxana emocionada.

"¿Lo que más anhelo en la vida? Ahora no lo puedo decir. Lo que más deseo en el mundo, te lo puedes imaginar, ojalá pueda producirse algún día", dice Roxana, haciendo referencia a su deseo de ver y abrazar a su hija biológica. "Sí te digo que no pierdo la esperanza. Solo espero que pase un poco más de tiempo. Ya no depende de mí, depende de Dios y de algunas personas. Bueno, de una persona en especial. No puedo hablar más. Pero las esperanzas no las pierdo, sigo pensando todos los días en ello".

Al ser preguntada sobre si su primera entrevista en España fue por interés o con la intención de retomar la relación con su hija, Roxana asegura que fue por lo segundo: "Si se hubiera tratado de dinero no hubiera esperado tanto tiempo, no hubiera esperado a que Isa cumpliera 18 años, lo habría hecho antes. Yo ahora, económicamente, estoy mucho mejor. Estoy bien, quiero terminar de estudiar y ser alguien en la vida".